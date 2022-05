DAC Dunajská Streda streda sa prebojoval do pohárovej Európy, bude to v piatej sezóne po sebe

Postup hráčov DAC do EKL zariadil v 85. min čiernohorský útočník Nikola Krstovič. Futbalisti Dunajskej Stredy sa do pohárovej Európy kvalifikovali v piatej sezóne bez prerušenia, po roku sa opäť predstavia v Európskej konferenčnej lige. Vlani v nej v 2. kvalifikačnom kole nestačili na srbský Partizan Belehrad.

Smutný tréner

Našiel aj pozitíva

28.5.2022 (Webnoviny.sk) -"Videli sme veľmi dobrý zápas dvoch kvalitných tímov. Trenčín hrá pekný futbal s dobrým systémom. Nechcem však moc rozoberať stretnutie, chcem pogratulovať hráčom, fanúšikom a klubu k postupu. Zároveň ďakujem rodine a mojim známym za podporu,“ zhodnotil kouč domáceho kolektívu Joao Janeiro podľa oficiálneho webu DAC.Po tesnej prehre u súpera v záverečnom súboji sezóny bol smutný tréner Juraj Ančic , ktorý klub viedol v jarnej časti."Do zápasu sme vstúpili trochu ustráchane a súper mal viac štandardiek po sebe, čím sa dostal na koňa aj s podporou divákov. V priebehu polčasu sme sa snažili hru dostať po kontrolou a sčasti sa nám to darilo, no v predfinálnej fáze sme strácali ľahké lopty a hrali to veľmi cez stred, súper bol dobre zorganizovaný v bloku. Druhý polčas mal úplne opačný priebeh. Šli sme do toho, nemali sme čo stratiť. Chceli sme sa vrátiť k dominantnému výkonu, ktorý nás zdobil celú polsezónu, čo sa ná aj podarilo a súpera sme pritlačili pred šestnástku. Je potrebné povedať, že aj domáci mali šance a mohli rozhodnúť aj skôr. Za druhý polčas vzdávam hold chalanom, ako to odmakali a aký ukázali charakter, dokázali sa vrátiť do ťažkého zápasu. Držali sme opraty v rukách, no inkasovali sme zo štandardky a nemali už dostatok času na odpoveď. Súper bol o gól lepší alebo šťastnejší, ja mu gratulujem," povedal Ančic na margo zápasu.Napriek tomu, že Trenčania si nevybojovali účasť v pohárovej Európe, našiel hlavný kouč družstva spod hradu Matúša Čáka aj pozitíva."Od začiatku zimnej prípravy sme sa snažili chalanom vštepiť zásadné princípy, ako by sa mali pohybovať a ako by mali hrať. Chceli sme sa v jari pokúsiť o nemožné a dostať sa do hornej šestky, čo nám nevyšlo, ale chalani výkonmi ukázali, že do budúcnosti s nimi treba rátať a Trenčín si zaslúži byť v prvej šestke za to, aký progres spravil. Hráči sú tí, ktorí tomu prispeli najviac, ale aj v realizačnom tíme sme sa snažili, aby mužstvo rástlo každým zápasom a hralo dominantne. V jari sme mali málo hluchých miest. Sezóna tak bola rozpačitá, vrcholy polsezóny nám nevyšli, napríklad pohárové zápasy proti Slovanu. Aj dnes nám niečo chýbalo, aby sme sa predrali z baráže o vypadnutie až do Európskej konferenčnej ligy. Verím, že tento tím, ak bude správne vedený, môže dokázať veľké veci. Potrebuje na to čas, priestor a trpezlivosť," myslí si Ančic.Okrem Dunajskej Stredy budú v lete bojovať v pohárovej Európe aj majstrovský ŠK Slovan Bratislava v 2. kvalifikačnom kole Ligy majstrov, v Európskej konferenčnej lige začne už 1. kvalifikačnom kole MFK Ružomberok a v druhom FC Spartak Trnava