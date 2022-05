Fínske Tampere si MS v hokeji užije aj o rok, spolu s ním svetový šampionát privíta lotyšská Riga

Rusov pripravila o turnaj vojna

Tampere je hlavným dejiskom

27.5.2022 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) na svojom piatkovom kongrese potvrdila ako dejiská budúcoročného svetového šampionátu fínske Tampere a lotyšskú Rigu.Uvedená dvojica nemala v boji o MS 2023 protikandidáta, keďže v úvode aktuálneho týždňa sa o právo hostiť turnaj prestali uchádzať Maďari so Slovincami s mestami Budapešť a Ľubľana.Pôvodne sa mali majstrovstvá konať o rok v ruskom Petrohrade od 12. do 28. mája, no IIHF odobrala Rusom právo hostiť svetovú elitu ako následok ruskej vojenskej invázie na ukrajinskom území.V rovnakom termíne sa MS budú konať v Tampere a Rige. Informácie pochádzajú z oficiálneho webu federácie, ktorá tiež pridelila MS 2026 Švajčiarsku. To malo hostiť šampionát v máji 2020, no pandémia koronavírusu ho o toto právo obrala.Namiesto Zürichu a Lausanne však budú MS hostiť Zürich a Fribourg. Na jar 2024 sa najlepšie svetové hokejové tímy stretnú v Česku (Praha, Ostrava) a v roku 2025 vo Švédsku a Dánsku (Štokholm a Herning)."Je to privilégium. Sme vďační, že môžeme spoločne hostiť budúcoročné majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji," povedal šéf fínskeho hokeja Harri Nummela, cituje ho web hokej.cz. Jeho lotyšský kolega Aigars Kalvitis doplnil: "Sme radi za vašu dôveru a sme pripravení zorganizovať majstrovstvá sveta s najlepšími podmienkami pre tímy a najlepšou atmosférou pre fanúšikov."Hlavným dejiskom budúcoročného šampionátu bude fínske Tampere, rovnako ako na aktuálnych MS. Tie vyvrcholia v miestnej Nokia Arene počas najbližšieho víkendu.