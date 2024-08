DAC prehral tri z piatich tohtosezónnych duelov, kouč Xisco Muňoz však nevie o žiadnom ultimáte (foto)

Gólom sa skončila iba jediná koncovka Bystričanov

Klub zaostáva za očakávaniami

12.8.2024 (SITA.sk) - Futbalisti slovenského klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda prehrali v nedeľňajšom zápase 3. kole slovenskej najvyššej súťaže na trávniku MFK Dukla Banská Bystrica 0:1. Zaznamenali tak ďalší nelichotivý výsledok v úvode sezóny 2024/2025. Klub zo Žitného ostrova prehral tri z piatich duelov vo všetkých súťažiach, pričom vyhral iba raz.Španielsky tréner Xisco Muňoz však aj napriek tomu necíti tlak na svoju pozíciu. „Neviem o žiadnom ultimáte," odpovedal po zápase na tlačovej konferencii, ktorú uverejnil DAC na svojom oficiálnom webe.Súboj na Štiavničkách priniesol až 24 streleckých pokusov v podaní hostí z Dunajskej Stredy, no gólom sa skončila iba jediná koncovka Bystričanov na bránku, tá v 51. minúte od útočníka Tomáša Maleca „Samozrejme, dnes to bolo o nevyužitých šanciach. Chýbajú nám skúsenosti na to, aby sme chladnokrvnejšie riešili niektoré situácie. Musíme porozmýšľať nad určitými vecami, pretože chyby sa v našom podaní opakujú. Aj v predchádzajúcich dueloch sme doplatili na slabú efektivitu. Neostáva nám nič iné, iba pokračovať v tvrdej prácu. Dnešok je pre nás ďalším ponaučením a zároveň ukážkou toho, kde sa aktuálne nachádzame."Dunajskú Stredu pasovali viacerí experti do pozície tímu, ktorý by mal byť schopný naháňať jasného favorita na titul ŠK Slovan Bratislava , či minimálne hrať o špicu tabuľky. Vypadnutie z 2. kvalifikačného predkola Európskej konferenčnej ligy s azerbajdžanským FK Zira (so skóre 1:6 v dvojzápase, pozn.) a zisk štyroch z možných deviatich bodov v lige, signalizujú, že klub herne i výsledkovo zaostáva za očakávaniami.„Áno predstavovali sme si to inak, ale máme nové mužstvo, čo znamená, že niektoré veci si musia sadnúť," doplnil bývalý kouč anglického druholigového klubu FC Sheffield Wednesday.„Určite ste si všimli, že dnes sme mali na lavičke viacerých mladých chlapcov, ktorí majú 17, 18 či 19 rokov. V klube je veľa talentu, takže ich potrebujeme zapájať do procesu. V tom je budúcnosť klubu. Dnes nám okrem efektivity v zakončení, chýbali aj automatizmy, ktoré potrebujú čas. Potrebujeme nájsť určitú rovnováhu a to, aby chlapci boli schopní na trávniku odovzdať aj hodnoty klubu," uzavrel Muňoz, ktorého káder v lete doplnili viacerí futbalisti so zahraničnými skúsenosťami ako Almási, Káčer, Bernát či mladý talentovaný Bajo.