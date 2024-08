Olympijský šampión Lyles sa obával bronchitídy a toho, že skončí v nemocnici. Prehovoril aj o šikane

Mohol skončiť v nemocnici

12.8.2024 (SITA.sk) - Zdravotné problémy spojené s astmou aj pozitívnym testom na COVID-19 nezabránili Američanovi Noahovi Lylesovi štartovať vo finále behu na 200 metrov na olympijských hrách v Paríži a v zisku bronzovej medaily.Lyles mal podľa jeho trénera Lanca Braumana bežať finále údajne s teplotou 102 stupňov Fahrenheita, čiže v prepočte 38,9 °C. Olympijský šampión z Paríža na 100 m si však nemyslí, že súťažil vo vysokej teplote.„Nemal som viac ako 37,2. Kedykoľvek som predtým mal COVID, nikdy to nebolo o vysokých teplotách. Vždy to bolo o bolestiach tela, zimnici, bolestiach hlavy a chlade,“ povedal Lyles pre The Associated Press.„Bál som sa však zhoršenia bronchitídy, keď sa k tomu pridala astma. Veľa nechýbalo a musel by som skončiť v nemocnici. Konzultoval som to v zdravotníckom stredisku pri trati. Ak by to bola bronchitída, mohlo sa to preniesť na iných a to by bol problém," dodal Lyles.Má povesť prehnane sebavedomého až "sebastredného" športovca. V tejto súvislosti 27-ročný Američan hovorí, že mnohí nechápu, že je to jeho spôsob na zvýšenie vlastnej hodnoty ako športovca.Výpočet jeho zdravotných diagnóz z minulosti je celkom pestrý. Spolu s astmou Lyles priznal, že mal problémy aj s dyslexiou, úzkosťou, depresiou, poruchou pozornosti a hyperaktivitou.„To všetko vo mne zanechala šikana. V škole ma šikanovali. Bolo to veľmi ťažké, nebol som tradičný študent a nedarilo sa mi. Ťažko som sa s tým vyrovnával, lebo v nastavenom školskom systéme mi dali pocítiť, že som hlúpy. Mal som pocit, že nemám žiadnu cenu," doplnil šesťnásobný majster sveta na 100, 200 a 4x 100 m.Náročné životné chvíle sa Lylesovi podarilo preklenúť aj s pomocou matky. Počas rozhovoru hovoril aj o svojej novej športovej vízii, do ktorej sa zapojila jeho mama Keisha Caine Bishopová, ktorá narozprávala 30-sekundový šot o svojom synom.„Kritizovať druhého je ľahké, to dokáže každý. Ísť však za tým človekom a pomôcť mu, to si už vyžaduje odvahu. Viem, že ľudia zvonku vidia jeho sebavedomie ako namyslenosť, ale čo chceme od ľudí? Je mi z toho smutno, že musia kritizovať niekoho, kto má veľké ciele a dáva ich na prvé miesto. Je lepšie mať ciele a ísť za nimi aj keď to nemusí vyjsť, ako celý život sedieť doma a premýšľať nad sebou," uviedla Bishopová.Lyles opúšťal olympijský Paríž už s negatívnym testom na COVID-19 a jasnou víziou do budúcnosti. Priorita budú budúcoročné majstrovstvá sveta v Tokiu, chce sa však viac angažovať aj v hudbe, móde, chce riešiť kúpu domu a prehĺbiť vzťah s jamajskou šprintérkou Junelle Bromfieldovou.„Som nadšený, keď vidím, kam ma až môže zaviesť moja cesta. A tiež mám dobrý pocit z božích plánov, ktorých som súčasťou. On premýšľa oveľa ďalej ako ja," doplnil Lyles.