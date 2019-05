Dačič: Operácia na severe Kosova je neprimeraná, potrebujeme dialóg

Ivica Dačič, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. mája (TASR) - Srbský minister zahraničných vecí Ivica Dačič je presvedčený, že počas utorkovej operácie kosovských bezpečnostných síl na Srbmi obývanom severe Kosova bola použitá nadmerná sila. Napriek tomu vyzval na dialóg s Prištinou a implementáciu bruselskej dohody. Dačič to vyhlásil počas tradičného stretnutia ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej štvorky (V4) a západného Balkánu, ktoré sa v utorok uskutočnilo v Bratislave.," vyhlásil Dačič, pričom zdôraznil, že pri zásahu bola "".Srbský prezident Aleksandar Vučič medzitým uviedol, že špeciálne jednotky kosovskej polície zatkli počas utorňajšej razie na severe krajiny až 28 ľudí - 19 policajtov a deväť civilistov.Belehrad sa podľa Dačiča spolieha na medzinárodné sily a medzinárodné spoločenstvo, že ochránia Srbov v Kosove. Šéf srbskej diplomacie privítal, že kosovské sily sa už oblasti stiahli a vyzval na návrat k dialógu s cieľom "".Minister zahraničných vecí Kosova Behgjet Pacolli v reakcii na vyhlásenia svojho srbského náprotivku konštatoval, že "". V tejto súvislosti tiež zdôraznil, že "".Za kľúčovú skutočnosť v celom prípade považuje šéf kosovskej diplomacie to, že Priština dodržala svoj záväzok vyplývajúci z bruselskej dohody, a to, že nebude na Srbmi obývaný sever Kosova zasielať príslušníkov kosovských bezpečnostných síl (FSK)." zdôraznil Behgjet s tým, že určite nešlo o poslednú operáciu takéhoto typu, keďže vláda je odhodlaná "".Špeciálne jednotky kosovskej polície podnikli v utorok ráno v okolí etnicky rozdeleného mesta Mitrovica ležiaceho na severe Kosova operáciu zameranú proti "". Pri zásahu utrpeli zranenia dvaja policajti.Kosovskí policajti sa stretli s odporom miestneho obyvateľstva v mestečku Zubin Potok, kde zatýkali šéfa miestnej polície, etnického Srba. Zranení policajti nie sú v ohrození života. Medzi zatknutými je niekoľko policajtov a občanov, uviedla bez uvedenia počtu zadržaných kosovská polícia.Bruselská dohoda je vzájomná dohoda medzi Srbskom a Kosovom, ktorá bola podpísaná v Bruseli 19. apríla 2013 v dôsledku snahy Európskej únie (EÚ) o normalizáciu vzťahov medzi oboma subjektmi.Krátko po schválení tejto dohody bola medzi Kosovom a EÚ podpísaná Stabilizačná a asociačná dohoda a so Srbskom boli začaté prístupové rokovania. Vláda v Prištine tiež začala pre severné Kosovo uvoľňovať finančné prostriedky pre investičné projekty.