Grécko už pozná termín predčasných parlamentných volieb

Atény 28. mája (TASR) - Grécka vláda stanovila v utorok 7. júl za termín predčasných parlamentných volieb. Budú sa teda konať o týždeň neskôr, než sa očakávalo. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Premiér Alexis Tsipras požiadal o vyhlásenie predčasných volieb po ťažkej porážke svojej ľavicovej strany Syriza (Koalícia radikálnej ľavice) vo víkendových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) a prvom kole komunálnych volieb, ktoré sa konali taktiež v nedeľu.Hovorca vlády Dimitris Tzannakopulos v utorok uviedol, že takéto rozhodnutie bolo prijaté preto, aby voľby nenarušili prijímacie skúšky maturantov na univerzity. Pôvodne zamýšľaný termín volieb 30. júna - najskorší, aký dovoľuje grécky volebný systém - by mal na skúšky vplyv.Premiér Tsipras po nedeľných eurovoľbách oznámil, že po druhom kole komunálnych aj regionálnych volieb, naplánovaných na 2. júna, bude žiadať rozpustenie parlamentu.Tsiprasovo súčasné štvorročné funkčné obdobie vyprší v októbri.Jeho ľavicová strana Syriza zaostala v eurovoľbách 26. mája za opozičnou konzervatívnou Novou demokraciou (ND) o 9,4 percentuálneho bodu.