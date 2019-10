Daimler musí zvolať ďalšie vozidlá do servisov pre manipuláciu s emisi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Stuttgart 13. októbra (TASR) - Nemecký koncern Daimler musí zvolať ďalšie dieselové vozidlá do servisov. Dôvodom je podozrenie, že sú tiež vybavené nelegálnou technológiou na manipuláciu s emisiami.Koncernu to nariadil spolkový úrad pre motorovú vozidlá KBA, uviedol v piatok večer Daimler. Dodal, že bude naďalej spolupracovať s úradmi, avšak odvolá sa proti rozhodnutiu, keďže spomínanú emisnú technológiu nepovažuje za nelegálnu.Nie je jasné, koľkých vozidiel by sa zvolávacia akcia mala dotknúť. Daimler, ktorý vyrába autá značky Mercedes-Benz, uviedol, že ide o stredne veľké šesťciferné číslo (okolo 500 000), z toho približne 260 000 starších dodávok Sprinter. Zvolávacia akcia sa týka vozidiel s motorom OM651.Daimler musel už vlani zvolať v Európe do servisov asi 680 000 dieselových vozidiel. KBA potom v tento rok júni nariadil koncernu zvolať ďalších 60 000 áut.V septembri dostal Daimler pokutu vo výške 870 miliónov eur v súvislosti s manipuláciou s emisiami dieselových áut. Nemecká prokuratúra to zdôvodnila tým, že Daimler zanedbal svoje povinnosti v oblasti dohľadu a homologizoval dieselové vozidlá, ktoré naplnili emisné normy