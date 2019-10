Kalifornia od roku 2023 zakáže výrobu a predaj kožušín zo zvierat

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sacramento 13. októbra (TASR) - Kalifornia sa od roku 2023 stane prvým z 50 štátov USA, ktorý zakáže výrobu a predaj kožušín získaných zo zvierat. Kalifornia sa zároveň stane aj tretím štátom v USA, kde bude v cirkusoch zakázané vystupovanie väčšiny zvierat. Vyplýva to z dvoch návrhov zákonov, ktoré včera podpísal kalifornský guvernér Gavin Newsom. Informovala o tom agentúra AP.V Kalifornii tak počnúc rokom 2023 bude zakázané predávať či vyrábať oblečenie, topánky alebo kabelky z pravej zvieracej kožušiny. Tento krok privítali aktivisti za ochranu práv zvierat. Tí totiž poukazujú na to, že ľudia s cieľom získať kožušinu zvieratá často zabíjajú plynom, elektrošokmi alebo inými krutými metódami.vyhlásil guvernér Newsom.Viaceré módne značky, ako napríklad Giorgio Armani, Versace či Gucci, kožušinu už vo svojich návrhoch nevyužívajú, alebo s tým plánujú v blízkej budúcnosti prestať. Za porušenie zákazu týkajúceho sa predaja a výroby zvieracej kožušiny hrozí pokuta do výšky 1000 dolárov (906 eur).Zákaz sa nevzťahuje na už použité výrobky a predmety využívané na náboženské účely. Takisto nezahŕňa predaj usne, srsti zo psov a mačiek, kravskej, jelenej, srnčej a kozej kože ani predaj kožušiny z oviec.Guvernér Kalifornie podpísal aj návrh zákona, ktorý z cirkusových predstavení vylúči všetky zvieratá okrem psov, mačiek a koní. Návrh sa však nevzťahuje na rodeá. Zákaz vystupovania zvierat v cirkusoch už platí v New Jersey a na Havaji.