Daimler zaznamenal v 2. kvartáli stratu 1,2 miliardy eur

Stuttgart 24. júla (TASR) - Slabý globálny predaj a náklady v súvislosti s dieselovým škandálom rovnako ako na výmenu airbagov Takata stiahli nemecký koncern Daimler v 2. kvartáli do červených čísel. Bola to prvá strata za takmer desať rokov.Čistá strata koncernu za tri mesiace od apríla do konca júna dosiahla 1,2 miliardy eur. Prevádzková strata (pred úrokmi a zdanením) dosiahla 1,56 miliardy eur po zisku 2,6 miliardy eur v rovnakom období vlani. Hlavným dôvodom negatívneho vývoja boli jednorazové náklady vo výške 4,2 miliardy eur.Daimler, ktorý vyrába napríklad autá značky Mercedes-Benz, už približne pred dvomi týždňami oznámil, že výsledky za 2. štvrťrok budú podstatne horšie, než sa očakávalo, a zároveň zhoršil celoročné vyhliadky.Tržby v 2. kvartáli medziročne vzrástli o 5 % na 42,7 miliardy eur. Predaj osobných áut klesol o 3 %.