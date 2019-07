Partizánsky oddiel Thälmann operoval na Spiši a Gemeri

V obci Rakovnica neďaleko Rožňavy za veľkej účasti miestnach občanov, odbojárov - priamych účastníkov SNP odhalilo v nedeľu 30. augusta 1959 pamätník svojím rodákom, ktorí položili svoje životy v boji proti fašizmu, 30.augusta 1959. Foto: TASR/J. Kočiš Foto: TASR/J. Kočiš

Bratislava 24. júla (TASR) – Po vypuknutí Slovenského národného povstania (SNP) sa na východnom Slovensku v oblasti Kojšovej Hole začiatkom septembra 1944 sformovala skupina dobrovoľníkov, ktorá sa neskôr stala základom partizánskeho oddielu Thälmann. Jeho členom bol aj Michal Schmotzer.Výpovede tohto partizánskeho veliteľa o udalostiach počas odbojovej činnosti sú dnes súčasťou dokumentácie archívu Vojenského historického ústavu v Bratislave. Koncom novembra 1944 oddiel bojoval po boku brigády Jana Žižku a zúčastnil sa akcie na Čiernom vrchu neďaleko Čičmian.uvádza vo svojej výpovedi Schmotzer.Spomína, ako prichádzali ďalšie družstvá, ale vždy sa ich podarilo odraziť alebo zlikvidovať, pričom opisuje, ako ležali pred nimi desiatky mŕtvych tiel.dodáva Schmotzer. Svoju pozíciu v ten deň držali od rána až do popoludnia, potom ich však nepriateľ odhalili a napadol mínometnou paľbou, preto na rozkaz veliteľa ustúpili.Partizánsky oddiel Thälmann vznikol najprv ako menšia skupina dobrovoľných antifašistov, ktorí sa sústredili v oblasti Volovec – Kojšovská Hoľa. Začiatkom septembra 1944 mala skupina asi 40 čiastočne vyzbrojených mužov. Tí sa spojili s členmi partizánskej brigády majora Martinova a 2. októbra 1944 vznikol partizánsky oddiel s názvom Thälmann.Veliteľom vojenskej jednotky s približne 80 mužmi sa stal Viliam Müller. Skupina operovala v priestore Spišskej Nove Vsi, v okolí Košíc a Rožňavy. Thälmann sa delil na dve roty. Prvej velil Michal Schmotzer a veliteľom druhej roty bol Gejza Glozner. Zameriavali sa na diverznú činnosť, prepadávali nemecké autokolóny, ničili železničné trate, mosty i bane.Koncom októbra 1944, po potlačení SNP, dostal oddiel rozkaz premiestniť sa do Čiech. Po ceste na západ sa v okolí Vtáčnika k oddielu pridali ďalší povstalci, aj maďarskí vojaci z okolia Rožňavy.Oddiel neustále vykonával bojovú činnosť, pričom v novembri 1944 utrpel i ťažké straty a časť príslušníkov sa pridala k partizánskemu Zväzku Jan Žižka, druhá časť prešla s brigádou Stalin do Nízkych Tatier. V marci 1945 boli títo príslušníci už na oslobodenom území v oblasti Mýta pod Ďumbierom.