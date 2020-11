Dajú sa záhradné stavby využívať aj v zime?

Vyjsť na čerstvý vzduch a užívať si krásy prírody je po práci ten najlepší relax. Spríjemniť vám ho môže práve záhradná chata, vďaka ktorej budete svoj čas na dvore tráviť aj v zime plnohodnotne. Praskajúci sneh pod nohami, ticho, všade vôkol biela krajina a vy s teplým čajom v rukách, na nenápadnej malej terase. Zateplený záhradný domček vám ponúka práve takýto komfort, na ktorý si veľmi rýchlo zvyknete a zamilujete si ho. Síce sa nevyberiete stovky kilometrov ďaleko, stále budete iba na svojom dvore, ale splní to vašu túžbu a naplní potreby.

Pohoda celý rok

Zateplený záhradný domček vám okrem spomínaných jedinečných chvíľ ponúka tiež možnosť prespať v ňom, posedieť si s priateľmi, prečítať dobrú knihu či iba tak pozerať obľúbený seriál. Bude vám tiež verným spoločníkom pri vašich koníčkoch a záľubách.

Záhradná chata napriek svojim prednostiam nie je najlacnejšou investíciou, a preto by sa oplatilo si ju zatepliť. Ide predovšetkým o to, aby bolo možné domček veľmi rýchlo vytopiť alebo v lete šikovne ochladiť. Aby ste dosiahli tento efekt, postačí vám dvojvrstvová izolácia.

Ako prvú vrstvu izolácie môžete použiť sklenú vatu, ktorá vás ochráni rovnako tak pred teplom, ako aj pred nepríjemnou zimou. Druhou vrstvou bude vzduchová medzera s reflexnou fóliou. Úlohou tejto vrstvy je zas udržať teplo vo vnútri, aby bola záhradná chata počas zimných večerov dostatočne vytopená.

Na prekrytie týchto dvoch izolačných vrstiev použite napríklad OSB dosky. Vytvoríte tak nielen estetický, ale aj útulný dojem v celom interiéri chaty.

Aj takýto Zateplený záhradný domček môže byť modernou a súčasnou stavbou, ktorou sa budete môcť celoročne pochváliť a tešiť sa z nej. Dnešná ponuka je široká. Vďaka tomu si môžete zvoliť Zateplený záhradný domček rôznych rozmerov, s väčšími či menšími oknami, s terasou alebo bez nej. Vy sami rozhodujete o jeho dispozičnom riešení a čo v ňom bude.

Záhradná chata na náradie

Nepatríte práve k pasívnemu typu ľudí? Hľadáte si stále nejakú prácu a nudí vás ničnerobenie? Uprednostnili by ste, aby vaša záhradná chata slúžila predovšetkým na záhradnícke náradie, kosačky či bicykle? Ani to nebude žiaden problém, dokonca ešte aj tento variant môžete zatepliť. Každý správny domáci kutil predsa túži po domčeku na náradie, aby všetko čo potrebuje, malo svoje miesto. Najmä v zimnom období!

Ak sa rozhodnete pre zateplený záhradný domček na náradie, už vás nič neprekvapí. Opravíte všetko, kedykoľvek, v akomkoľvek počasí. Postupujte rovnako ako v prípade klasického domčeka. Opäť použite dvojvrstvovú izoláciu, ktorá vám bohato postačí a splní všetko, čo od nej očakávate.

Záhradné náradie bude chránené pred nepriaznivým počasím, zároveň bude mať všetko svoje miesto a vy sa nebudete musieť pol dňa trápiť hľadaním kladiva či kliešťov v chlade.

V dnešnej uponáhľanej dobe sa musíme naučiť oddychovať. Mnohí si relax spájajú iba s letnými mesiacmi, no odteraz je tomu koniec, pretože záhradná chata vám dopraje omnoho viac dôvodov na siestu. So zatepleným záhradným domčekom budete mať počas celého roka dovolenku. Zateplený záhradný domček by mal byť povinnou výbavou každej záhrady. Na svete by tak bolo omnoho viac spokojných a usmiatych ľudí. To vám garantujeme!

Zdroj obrázku: Peter Vanco / Shutterstock.com