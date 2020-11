Kúpili ste biele, bude z toho červené

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.11.2020 (Webnoviny.sk) - Vďaka spolupráci s Lidlom získa Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre barikové sudy na výrobu červeného vína.Pod názvom "Kupuj biele, bude červené realizoval Lidla druhý ročník projektu so Strednou odbornou školou vinársko-ovocinárskou v Modre. Výsledkom je podpora v hodnote 5000 € určená na skvalitnenie vzdelávacieho procesu budúcich vinárov.Diskontný reťazec zaradil v polovici septembra do predaja štyri biele vína z produkcie spomenutej SOŠ, jedinej svojho zamerania na Slovensku, a za každú predanú fľašu venoval škole 1 € na nákup barikových sudov určených na výrobu červeného vína. Zákazníci mali tento rok na výber zo štyroch druhov bielych vín: Chardonnay, Rulandské šedé, Rizling rýnsky a Tramín červený. "Našu ponuku vín neustále rozširujem a taktiež sa snažíme zvyšovať podiel slovenských výrobkov v našich predajniach. Zároveň chceme podporovať slovenských dodávateľov a vzdelávať ich tak, aby boli konkurencieschopnejší a dokázali sa eventuálne presadiť aj v zahraničí. V tomto projekte sa ideálne spájajú všetky spomenuté myšlienky a preto sme radi, že sme úspešne zrealizovali už jeho druhý ročník," povedal Mário Lalík, nákupca Lidl Slovenská republika zodpovedný aj za sortiment vín."Sme veľmi radi, že aj tento ročník spolupráce zákazníkom ´chutil´, pretože do každej fľaše vkladáme srdce. Z pohľadu výchovy budúcich vinárov je dôležité, že naši študenti sa na výrobe vína podieľajú vo všetkých fázach a už pri ručnom zbere hrozna vnímajú chuť a vôňu daných odrôd. Teší ma, že naši žiaci opäť získajú podporu, vďaka ktorej sa budú môcť ďalej rozvíjať a rozšírime ponuku našich vín. Naša škola bude už onedlho vyrábať červené víno z mladej slovenskej odrody Dunaj vo vysokej kvalite," povedala Ing. Monika Kisová, riaditeľka jedinej SOŠ vinársko-ovocinárskej na Slovensku.Lidl dlhodobo realizuje viacero projektov určených na podporu slovenských dodávateľov. Všetky z nich pritom platia vo všetkých 145 predajniach Lidla na Slovensku, čím sa odlišujú od viacerých iných podobných iniciatív. Lidl rozšíril svoju ponuku o tematických týždeň "Vyrobené na Slovensku" a oslovil tiež slovenských dodávateľov výzvou "Dajte o sebe vedieť", ktorú komunikoval aj prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.V obchodnom roku 2019 zaplatil Lidl slovenským dodávateľom viac ako 321 500 000 € v nákupných cenách. Medziročne ide o nárast na úrovni 13% alebo inak povedané o takmer 40 miliónov € viac. Domáci dodávatelia zaviezli tretinu všetkého potravinového tovaru pre Lidl Slovenská republika, čo zároveň tvorí najväčší podiel závozu pre diskontný reťazec. Druhú priečku obsadili firmy z Českej republiky s 22%.O aktivitách Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre sa dozviete viac na jej webovej stránke: www.svosmo.edpage.org