Dalibor Dvorský je podľa zámorského experta silný a schopný center, na tohtoročnom drafte NHL ho vidí v Top 10

Sedmička v prvých troch kolách

Vlani draftovali šesť Slovákov

25.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenského hokejového útočníka Dalibora Dvorského považujú experti dlhodobo za najväčšiu slovenskú nádej v súvislosti s tohtoročným draftom nováčikov do zámorskej NHL.Potvrdil to aj známy odborník Bob McKenzie z televízie TSN, ktorý ho vo svojej najnovšej predpovedi zaradil na 9. miesto.V 1. kole najbližšieho draftu podľa neho zaznie aj meno ďalšieho slovenského útočníka Samuela Honzeka , konkrétne ako 19. v poradí. Celkovo uviedol siedmich Slovákov v prvých troch kolách."Dvorský je fyzický silný a schopný obojsmerný hráč s dobrými útočnými inštinktami. Skauti sa snažia prísť na to, či má elitné schopnosti na to, aby produkoval veľa gólov a bodov. Tí, ktorí si myslia, že má potenciál byť produktívnejší než doposiaľ ukázal, ho zrejme zaradia bližšie k prvej päťke draftu ako ku koncu desiatky," napísal McKenzie o 17-ročnom centrovi zo Zvolena, ktorý hráva za AIK Štokholm v druhej najvyššej seniorskej súťaži vo Švédsku.Hneď na začiatok 2. kola tohtoročného draftu tipuje McKenzie umiestnenie prvého slovenského obrancu Maxima Štrbáka , prvý slovenský brankár bude podľa neho Adam Gajan na 56. pozícii.Ako predposledný v 2. kole by mal prísť na rad útočník Alex Čiernik zo 63. priečky, v 3. kole si kluby profiligy vyberú útočníkov Ondreja Molnára Martina Mišiaka zo 68. a 76. miesta.Na vlaňajšom drafte nováčikov do NHL si kluby vybrali spolu šesť Slovákov, pričom útočník Juraj Slafkovský bol celková jednotka a obranca Šimon Nemec dvojka.