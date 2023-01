Hamilton opísal, ako ho už počas základnej školy šikanovali pre tmavú farbu pleti

Diskriminácii čelil aj od učiteľov

Potláčané emócie preniesol do športu

24.1.2023 (Webnoviny.sk) - Brit Lewis Hamilton je jediný jazdec tmavej pleti v seriáli majstrovstiev sveta monopostov F1 a dlhodobo to využíva na zvyšovanie povedomia a rasizme a diskriminácii vo svete.Najnovšie si zaspomínal na to, ako už vo veku šiestich rokov zažíval v škole šikanu a rasistické útoky, dokonca do neho údajne hádzali banány. Rodák z anglického Stevenage je jeden z najúspešnejších protagonistov F1 v histórii, na konte má sedem titulov."Pre mňa boli školské časy zrejme najviac traumatizujúce a najnáročnejšie v živote. Šikanovali ma už ako šesťročného. Myslím, že vtedy som bol len jeden z mála žiakov tmavej pleti v danej škole. Väčšie a silnejšie deti sa so mnou často pohrávali. Posmievali sa mi, hádzali do mňa veci ako banány a bežne ma označovali slovom na "n". Volali ma miešancom a ja som nevedel, kam patrím. Dejepis ma tiež nikdy neučili ľudia inej farby pleti. Hovoril som si: "Kde sú ľudia, ktorí vyzerajú ako ja?" uviedol 38-ročný jazdec Mercedesu v relácii On Purpose.Historický rekordér F1 so 103 víťaznými kvalifikáciami a pretekmi ďalej vysvetlil, že ho v škole diskriminovali aj učitelia."Bolo nás šesť či sedem žiakov tmavej pleti z celkového počtu 1200 a traja z nás boli každú chvíľu u riaditeľa. Zameral sa na nás a špeciálne na mňa. Nikdy mi nedovolili uspieť bez ohľadu na to, ako veľmi som sa snažil. Mal som pocit, že systém je proti mne a ja plávam proti prúdu. Vždy ma vybrali ako posledného, aj keď som bol v niečom lepší ako iní. V škole som sa trápil a až do 16 rokov som nevedel, že som dyslektik," priznal Hamilton.Napriek spomenutým zážitkom sa Lewis Hamilton nesťažoval rodičom."Veľa vecí som potláčal. Nemal som pocit, že môžem rodičom povedať o tom, ako ma urážajú, šikanujú a bijú alebo že som sa nedokázal brániť. Nechcel som, aby si otec myslel, že som slabý. Keď mi bolo do plaču, zadržal som slzy a emócie som prejavil v tichosti. Až keď som začal s motoršportom, dokázal som emócie využiť pri jazdení," dodal spoludržiteľ rekordu v počte titulov v F1 s Nemcom Michaelom Schumacherom V sezóne 2022 prvýkrát v kariére nezvíťazil ani v jednej veľkej cene, nový ročník sa začína 5. marca v Bahrajne.