Dallas nestačil na rozbehnutých Thunder, Denver neuspel v Houstone

CHARLOTTE HORNETS - BOSTON CELTICS 92:109 (18:24, 25:26, 30:30, 19:29)



Najviac bodov: Washington 15, Bridges 14 (10 doskokov), Bacon a Graham po 11 - Tatum 24, K. Walker 22, Hayward 21 (10 doskokov)







INDIANA PACERS - PHILADLEPHIA 76ers 115:97 (29:27, 38:16, 29:23, 19:31)



Najviac bodov: Sabonis 23 (10 doskokov), Warren 21, M. Turner 14 - Richardson 20, Simmons 18 (10 doskokov), Korkmaz a T. Harris po 9,







SACRAMENTO KINGS - LOS ANGELES CLIPPERS 87:105 (23:28, 17:29, 33:31, 14:17)



Najviac bodov: Holmes 22 (10 doskokov), Hield 20, Fox 9 - K. Leonard 24, George 21 (11 doskokov), Harkless 12







TORONTO RAPTORS - CLEVELAND CAVALIERS 117:97 (27:25, 32:18, 27:26, 31:28)



Najviac bodov: Lowry 24. Ibaka 20 (10 doskokov), T. Davis 19 - Sexton 22, Osman a T. Thompson (11 doskokov) po 14







HOUSTON ROCKETS - DENVER NUGGETS 130:104 (38:26, 31:26, 23:37, 38:15)



Najviac bodov: Harden 35 (6 trojok), Westbrook 28, Capela (10 doskokov) a Hartenstein (12 doskokov) po 16 - Jokič 21, Monté Morris 18, Millsap 13







SAN ANTONIO SPURS - GOLDEN STATE WARRIORS 117:113 pp (25:32, 28:23, 24:20, 23:25 - 17:13)



Najviac bodov: DeRozan 24, Mills 18 (5 trojok), Aldridge 17 (12 doskokov) - Burks 28. G. Robinson 25, Lee 20







OKLAHOMA CITY THUNDER - DALLAS MAVERICKS 106:101 (20:32, 30:19, 27:27, 29:23)



Najviac bodov: Gallinari a Schröder po 20, Gilgeous-Alexander 19 (10 doskokov) - Dončič 35 (10 doskokov), Kleber 14 (14 doskokov), N. Powell 11

New York 1. januára (TASR) - Basketbalisti Houstonu vyhrali v silvestrovskom dueli zámorskej NBA nad Denverom 130:104. Po jednozápasovej absencii sa do zostavy domácich vrátil James Harden a zapísal si 35 bodov. Russell Westbrook pridal 28 bodov.Rakety pripravili hráčom z Colorada iba druhú prehru z uplynulých jedenástich zápasov.zhodnotil zápas tréner Denveru Mike Malone.Boston je na druhej priečke Východnej konferencie po triumfe 109:92 na palubovke Charlotte. Hostia vyhrali šesť z uplynulých siedmich duelov. Jayson Tatum k tomu prispel 24 bodmi, Kemba Walker zaznamenal 22 a Gordon Hayward 21.San Antonio Spurs zdolalo hráčov Golden State 117:113 po predĺžení a po dlhšom čase sa posunulo na priečku zaisťujúcu play off, kde hráči z Texasu nechýbali 22 rokov. Spurs si vylepšili bilanciu v predĺžení v tejto sezóne na štyri víťazstvá a jednu prehru. San Antonio zavŕšilo dekádu víťazstvom s poradovým číslom 554. V tejto štatistike je najlepším klubom v súťaži.povedal najlepší strelec domácich s 24 bodmi DeMar DeRozan.Dallasu sa tesne pred zápasom zranil lotyšský pivot Kristaps Porziňgis a Mavericks neuspeli v Oklahome City. Slovinský rozohrávač Luka Dončič zaznamenal 35 bodov a 10 doskokov, no taktiež minul 13 zo 16 pokusov spoza trojkového oblúka. Z úspechu sa tak mohli tešiť Európania na domácej strane, po 20 bodov dali Talian Danilo Gallinari i Nemec Dennis Schröder. Thunder majú aktuálne skvelú fazónu, zvíťazili v siedmom z uplynulých ôsmich duelov.