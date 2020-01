Pri nehode autobusu zomreli dvaja hráči guinejského klubu a vodič

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Konakry 1. januára (TASR) - Dvaja hráči guinejského futbalového klubu Wakriya AC zomreli pri autonehode počas návratu zo zápasu. O život prišiel aj vodič autobusu, ktorý v blízkosti hlavného mesta Konakry narazil do neoznačeného odstaveného kamióna.Nová posila klubu Alfred Kargbo zo Sierry Leone zomrel priamo na mieste, stredopoliar Aboubacar Camara a šófér N'Fa Laye po prevoze do nemocnice. Reprezentant Guinejskej republiky do 17 rokov Issiaga Camara bol v kritickom stave, ale už by mal byť mimo ohrozenia života. Klubu Wakriya patrí v domácej najvyššej súťaži štvrtá priečka, informovala agentúra AP.