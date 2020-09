Dallas so Sekerom začal konferenčné finále víťazstvom, Chudobin má prvý shutout v play-off NHL (video)

Víťazný gól strelil Klingberg









7.9.2020 (Webnoviny.sk) - Ruský brankár Anton Chudobin má 34 rokov, ale v play-off NHL odchytal len 17 zápasov. Ten posledný však s nulou na konte inkasovaných gólov a výrazne sa tým zaslúžil o úspešné vykročenie svojho tímu Dallas Stars do finále play-off Západnej konferencie.Dallas zdolal Vegas 1:0 a Chudobin sa vo veku 34 rokov a 122 dní stal desiatym najstarším brankárom s prvým shutoutom v play-off v kariére. Stačilo mu na to 25 zákrokov, z toho až trinásť musel previesť v tretej tretine. V nej prestrieľali hráči Vegas Golden Knights súperov z Dallasu 13:2, ale vytúžený zásah do čierneho im to neprinieslo.Slovenský obranca Andrej Sekera odohral vo víťaznom tíme 16:31 min a prezentoval sa dvoma "hitmi" a jednou zablokovanou strelou. "Najviac ma teší víťazstvo, shutout je bonus navyše. Je jedno, či zvíťazíme 2:1 alebo 3:2, ráta sa vždy len víťazstvo. O tom to celé je," podotkol Chudobin.Druhým hrdinom Dallasu sa stal John Klingberg. Švédsky obranca skóroval už po dvoch minútach a tridsiatich šiestich sekundách od úvodného buly, keď polovysokou strelou spomedzi útočných kruhov prekonal Marca-Andrého Fleuryho v bránke Vegas.Pokusu Klingberga predchádzala strela kapitána Dallasu Jamieho Benna , po ktorej sa puk odrazil práve pred Klingberga. "Vedeli sme, že začiatok zápasu bude veľmi dôležitý, a preto sme predviedli solídnu snahu. Jeden gól sa nám podarilo streliť a potom nás podržal Chudobin. Najmä v tretej tretine predviedol veľa skvelých zákrokov," zhodnotil Jamie Benn na webe NHL.Tréner Rick Bowness mal radosť z výkonu svojho tímu najmä v prvých dvoch tretinách. "Korčuľovali sme lepšie ako súper a vytvárali sme si v ofenzíve príležitosti. Vychádzali sme však z celoplošne kvalitnej defenzívnej štruktúry. Toto je hokej, ktorý zdobí Dallas Stars," uviedol Bowness. Jeho náprotivok Peter DeBoer nevinil brankára Fleuryho z inkasovaného gólu."Myslím si, že nám dal veľkú šancu na víťazstvo v tomto zápase, ale jeho spoluhráči to nevyužili. Bol náš najlepší hráč. Najmä v úvode zápasu sme ešte neboli dostatočne v dianí a brankár nás vtedy držal," podotkol DeBoer.Vôbec po prvý raz v histórii zbierania štatistických ukazovateľov v NHL od sezóny 1955/1956 sa stalo, aby sa zápas skončil 1:0 a víťazné mužstvo skórovalo hneď z prvej strely na bránku. "Zo šatne sme vyšli na ľad veľmi silní. Skórovali sme len raz, ale niekedy to tak býva, keď sú obaja brankári vynikajúci," dodal tréner Dallasu Bowness.V pondelok pokračuje play-off NHL prvým finálovým duelom vo Východnej konferencii Tampa Bay Lightning New York Islanders . V drese Tampy by sa mal predstaviť aj slovenský obranca Erik Černák , ale stále bude chýbať kapitán Steven Stamkos Stále sa zotavuje po marcovej operácii brušného svalstva. K dispozícii už bude ruský útočník Nikita Kučerov , ktorého v zápase číslo 5 v semifinále Východnej konferencii trafil hokejkou do tváre slovenský obranca Bruins Zdeno Chára a musel predčasne z ľadu. Obe finálové série konferencií sa hrajú v Edmontone v rámci striktného zdravotného protokolu v boji proti koronavírusu.