Video: Djokovič napálil loptičku do rozhodkyne, z US Open bol diskvalifikovaný

Srbského tenistu Novaka Djokoviča diskvalifikovali z grandslamového turnaja US Open za napálenie loptičky do krku čiarovej rozhodkyne. K incidentu prišlo v osemfinálovom stretnutí mužskej dvojhry proti Španielovi Pablovi Carrenovi-Bustovi za stavu 5:6 v prvom sete. Djokovič bol nasadená jednotka a v tomto roku ešte neokúsil trpkosť prehry. Na základe rozhodnutia organizátorov Srb príde o všetky body za postup do osemfinále i o prémie, ktoré zarobil na turnaji.



Djokovič mal za stavu 5:4 k dispozícii tri setbaly, Carreno Busta ich však odvrátil, vyrovnal na 5:5 a v ďalšom geme zobral Srbovi servis. Favorit v návale frustrácie následne odpálil loptičku, nechtiac trafil čiarovú rozhodkyňu do krku a tá spadla na zem. Navyše Djokovič po druhý raz v priebehu niekoľkých minút napálil loptičku tam, kde sa nesmie, a hoci v druhom prípade to nebolo silné, len nešťastné, empajrový rozhodca po konzultácii so supervízorom rozhodol o jeho diskvalifikácii.



"Rozhodca vylúčil Novak Djokoviča na základe pravidiel US Open za nebezpečné a bezohľadné odpálenie loptičky z kurtu. Keďže ho diskvalifikovali, príde o všetky body do renkingu aj prémie, navyše dostane pokutu zodpovedajúcu závažnosti previnenia," uviedol v komuniké organizátor turnaja Tenisová asociácia Spojených štátov (USTA).



Srb sa po zápase nevyjadril pre akreditované médiá, neskôr však zverejnil na sociálnych sieťach stanovisko, v ktorom sa ospravedlnil: "Z tejto situácie som sklamaný. Našťastie je rozhodkyňa v poriadku a už sa cíti lepšie. Veľmi ma mrzí, že som jej spôsobil bolesť. Nebolo to správne, ale nespravil som to úmyselne. Teraz sa musím začať opäť pracovať a poučiť sa z tohto, aby som sa posunul ďalej. Ospravedlňujem sa za svoje správanie. Som vďačný svojmu tímu a rodine, že ma podporila. Rovnako aj fanúšikom, ktorí sú vždy pri mne. Ďakujem vám a ospravedlňujem sa."

Djokovič nemal svoj deň, v jedenástom sete za stavu 0:15 išiel za beznádejnou loptičkou v protipohybe, šmykol sa a padol na ľavú ruku. Zápas prerušili na dve-tri minúty a ošetrovali mu rameno.



Na Djokovičovu diskvalifikáciu zareagoval jeho konkurent Nemec Alexander Zverev a označil ju za veľmi nešťastnú. "Novak odpálil loptičku a tá veľmi nešťastne trafila čiarovú rozhodkyňu do oblasti krku. Existuje pravidlo, na základe ktorého za toto nasleduje diskvalifikácia. Myslím si, že supervízori si iba robia svoju robotu. Ak by loptička nezasiahla rozhodkyňu do citlivej oblasti, Novak by mohol pokračovať v zápase, bolo to o milimetre," citovala slová Zvereva agentúra AFP. Bývalá ženská svetová jednotka Američanka Tracy Austinová označila rozhodnutie vylúčiť Djokoviča z turnaja za správne. "Bol to správny verdikt. Vyrazilo mi to dych. Dúfam, že čiarová rozhodkyňa bude v poriadku."



Djokovičova diskvalifikácia znamená, že prvýkrát od roku 2014 pribudne na listinu grandslamových víťazov v mužskom singli nové meno. Carreno-Busta nastúpi vo štvrťfinále proti Kanaďanovi Denisovi Shapovalovi. V prípade postupu do semifinále v New Yorku vyrovná svoje maximum z roku 2017. "Samozrejme si nemyslím, že to bol úmysel zo strany Djokoviča. Nikto to nechce spraviť naschvál, ale občas sa to stane. Nesmie sa to robiť, ale Novak ju určite nechcel zasiahnuť," povedal po zápase Carreno-Busta.



muži - dvojhra - osemfinále:





Pablo Carreno-Busta (ŠP.) - Novak Djokovič (Srb.-1) 6:5 - Djokoviča diskvalifikovali





