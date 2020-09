Dallas zdolal Vegas a je krok od finále Stanleyho pohára, žiaril brankár Chudobin (video)

Iba dvadsať striel Dallasu

13.9.2020 (Webnoviny.sk) - Ústrednou postavou sobotňajšieho štvrtého stretnutia finále Západnej konferencie play-off NHL medzi hokejistami Dallasu Stars Vegas Golden Knights bol ruský brankár Anton Chudobin Skúsený 34-ročný gólman sa na víťazstve "hviezd" 2:1 podieľal 32 zákrokmi.Dallas triumfoval napriek tomu, že sa v dueli prezentoval iba dvadsiatimi streleckými pokusmi. V sérii hranej na štyri víťazstvá tak vedie už 3:1.Chudobin držal nad vodou Dallas predovšetkým v záverečných minútach zápasu, keď hráči Vegas mali k dispozícii dokonca presilovku 5 na 3.Počas nej si na konto pripísal tri kľúčové zákroky, ktoré pomohli mužstvu Ricka Bownessa ustáť tlak protivníka."V tomto úseku stretnutia som sa akurát snažil hľadať puk a správne naň reagovať. Neviem, či to bolo šťastie alebo niečo iné. Hovorme tomu šťastie," povedal rodák z kazašského Usť-Kamenogorska.Ruského brankára pochválil aj spomenutý kouč Stars. "Bojuje až do konca. Drží nás nad vodou v každom zápase. Chlapci sú radi, keď ho na ľade majú za sebou," poznamenal 65-ročný Kanaďan.Dallas so slovenským obrancom Andrejom Sekerom má veľkú príležitosť preniknúť po 20 rokoch do finálovej série bojov po Stanleyho pohár. V edícii 1999/2000 podľahol New Jersey Devils 2:4 na zápasy.Sezónu predtým však ukoristil dosiaľ jediný triumf v NHL, keď vo finále prekonal Buffalo Sabres (4:2 na zápasy)."Chlapci prejavujú neskutočné tímové úsilie. Bojujú, blokujú strely, obetujú sa aj za cenu modrín a hrčí na tele. Veľmi si to vážim," podotkol Chudobin.V čase, keď do konca štvrtého finále Západnej konferencie zostávalo niečo menej ako štyri minúty, sa hráči Dallasu viackrát neváhali hodiť do strely.Hviezdny centre Tyler Seguin 86 sekúnd pred koncom takto zmaril súperovi šancu na vyrovnanie a vynútenie si predĺženia."Keď na konci vyhrávate 2:1, musíte urobiť všetko, aby ste to dotiahli do úspešného konca. Naši chlapci to dokázali. Blokovali strely, muselo to bolieť, ale nakoniec sme vyhrali," skonštatoval Rick Bowness.Piaty zápas série sa uskutoční v pondelok.