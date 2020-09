Viktoria Plzeň si uctila zosnulého Mariána Čišovského, jeho číslo 28 už nebude nosiť nikto

Čestné miesto vedľa Rajtorala

Zapísaní v srdciach fanúšikov



Marián Čišovský

odohral 15 zápasov v reprezentačnom tíme Slovenska. V roku 2010 bol blízko účasti na MS v Juhoafrickej republike, ale prišiel o ňu pre zranenie.



Bol aj súčasťou tímu SR do 21 rokov, ktorý na ME tejto vekovej kategórie v roku 2000 v Bratislave skončil na 4. mieste a vybojoval si účasť na olympijských hrách v Sydney.



Na klubovej úrovni sa rodák z Humenného stal trikrát majstrom Slovenska. Dvakrát sa mu to podarilo v drese Interu Bratislava (2000 a 2001) a raz v Artmedii Petržalka (2008).



Jeden titul pridal aj v najvyššej českej súťaži s Plzňou, a to v ročníku 2012/2013. V zahraničí pôsobil aj v rumunskom tíme Politehnica Temešvár.





Elegantný stopér

Pridali sa veľké mená

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.9.2020 (Webnoviny.sk) - Reprezentoval Slovensko, zahral si aj na OH 2000 v austrálskom Sydney, no v júni 2020 vo veku 40 rokov prehral boj s amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS).Niekdajší slovenský futbalový obranca Marián Čišovský statočne súperil šesť rokov a počas toho zostával súčasťou českého klubu FC Viktoria Plzeň , v ktorom strávil ostatné sezóny svojej aktívnej hráčskej kariéry.V Plzni sa rozhodli uctiť si pamiatku slovenského beka a v klube navždy z používania vyradili číslo 28, ktoré nosil na drese práve Marián Čišovský.Jeho dres bude mať čestné miesto pri sektore miestneho štadióna, na ktorom sídli "kotol" fanúšikov Viktorie. Hneď vedľa čísla 27 Františka Rajtorala."Obaja sa nezmazateľne zapísali do klubovej histórie aj do sŕdc všetkých fanúšikov. Verím, že aj naši priaznivci ocenia, že budú mať oba dresy po celú dobu na očiach," ozrejmil na oficiálnom klubovom webe generálny manažér Viktorie Adolf Šádek."Už nikdy sa číslo 28 neobjaví na drese nášho klubu. Navždy bude patriť iba Mariánovi Čišovskému," doplnil Šádek. Hlavným koučom Plzne je aktuálne slovenský tréner Adrián Guľa Čišovský bol elegantný stopér, ktorý vedel strieľať góly. V českej najvyššej súťaži v drese Plzne dosiahol 12 presných zásahov, najčastejšie hlavou po rohových kopoch.V dresoch Interu Bratislava, MŠK Žilina a Artmedie Petržalka sa gólovo presadil dovedna 30-krát. Zanechal po sebe manželku a tri deti.V Plzni bol stále súčasťou klubu, či tímu. Keď Viktoria slávila v rokoch 2015 a 2016 titul, nechýbal na pódiu so spoluhráčmi, v roku 2018 sa radoval s nimi, ale už v súkromí.Hoci sa naposledy na ihrisku predstavil 29. marca 2014, na súpiske mužstva jeho meno figurovalo až do júna 2020, s jemu vlastným číslom 28. Práve to číslo je aj v názve združenia Spolok 28, ktorý preňho založil Pavel Horváth.Charitatívna podstata akcie "Kopeme pre Čiša“ oslovila nielen futbalistov rangu Gonzála Higuaína či Paula Pogbu , ale aj velikánov z iných športov, pridali sa Jaromír Jágr Peter Sagan aj Dominika Cibulková Chorobe ALS pred troma rokmi podľahol aj francúzsky tenista Jerome Golmard a o čosi skôr aj bývalý český predseda vlády Stanislav Gross Azda najznámejším človekom spomedzi tých, ktorí prehrali boj s touto zákernou chorobou, bol anglický fyzik, kozmológ a matematik Stephen Hawking