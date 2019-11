Ďaloga skončil v Sparte Praha, Jurčina zostáva do konca sezóny

Na archívnej snímke Marek Ďaloga. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Praha 12. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Marek Ďaloga ukončil svoje pôsobenie v Sparte Praha. Český extraligista mu údajne predostrel nadštandardnú ponuku, no Ďaloga sa ju rozhodol nevyužiť. So Spartou sa ale na zmluve do konca sezóny dohodol ďalší slovenský obranca Milan Jurčina.povedal pre klubový web športový riaditeľ Sparty Petr Ton.Tridsaťšesťročný Jurčina bol pôvodne v Sparte iba na skúšobný kontrakt a vedenie klubu svojou hrou presvedčil.dodal Ton.