EURO 2020: Špaleka nominácia prekvapila

Nikolas Špalek, archívna snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Šamorín 12. novembra (TASR) - Obaja si legionársky futbalový chlebík užívajú naplno a v kluboch sú momentálne na výsosť spokojní. Hoci Mallorca obrancu Martina Valjenta v La Lige ani Brescia útočníka Nikolasa Špaleka v Serii A vodu na horných poschodiach nemútia. Nováčik v reprezentácii Slovenska Špalek sa dočkal pozvánky pred záverečnými duelmi kvalifikácie EURO 2020 po zranení dobrého kamaráta Lászlóa Bénesa z Borussie Mönchengladbach.Dvadsaťdvaročný bývalý hráč Žiliny má v Brescii značnú zápasovú vyťaženosť. Mužstvu síce patrí momentálne posledné miesto v tabuľke, má ale o zápas menej a jeho herná tvár nie je až taká zlá, ako ukazuje postavenie. Špalekovým novým trénerom sa len pred pár dňami stal majster sveta z roku 2006 Fabio Grosso a v klube veria, že ligový nováčik začne dosahovať lepšie výsledky.povedal Špalek na utorňajšom mediálnom termíne reprezentácie pred zápasmi v Chorvátsku (sobota 16. novembra) a s Azerbajdžanom (utorok 19. novembra).Špaleka pozvánka od českého kouča SR Pavla Hapala prekvapila:povedal futbalista, ktorého kouč Hapal nominoval aj na ME hráčov do 21 rokov 2017 v Poľsku, tam ale do hry nezasiahol.dodal.Dvadsaťtriročný Valjent odohral v tomto ročníku La Ligy plnú minutáž.uviedol trojnásobný reprezentant SR, ktorý si uvedomuje, o čo Slovensko hrá v Rijeke a Trnave:Septembrový domáci debakel s tímom kouča Zlatka Daliča 0:4 je už podľa Valjenta minulosťou: