Ďalší dôkaz odchodu Ronalda z Manchestru United? Klub absolvuje turné v Thajsku a Austrálii bez neho

9.7.2022 (Webnoviny.sk) - Odchod portugalského futbalistu Cristiana Ronalda z anglického klubu Manchester United je stále viac reálny. Tridsaťsedemročný útočník údajne v úvode júla požiadal vedenie Red Devils o výmenu a vážny záujem o neho vraj má konkurenčný tím FC Chelsea z Londýna.Cristiano Ronaldo s Manchestrom United neabsolvuje predsezónne turné v Thajsku a Austrálii, podľa vedenia anglického tímu dostal voľný čas navyše, aby sa vyrovnal s bližšie nešpecifikovaným rodinným problémom.Portugalčan sa na Old Trafford vrátil vlani po dvanástich rokoch v Reale Madrid Juventuse Turín . Z Manchestru vraj chce odísť, pretože v ročníku 2022/2023 by rád hral v Lige majstrov, no United po šiestej priečke v Premier League v uplynulom ročníku bude súčasťou Európskej ligy.United pod vedením nového kouča Holanďana Erika ten Haga absolvujú počas spomenutého turné prípravné zápasy proti tímom FC Liverpool, Melbourne Victory, Crystal Palace a Aston Villa.