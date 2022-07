Luknárová si na MS vo vodnom slalome do 23 rokov vybojovala bronz, nad jej sily bola Talianka a Češka

V sobotu popoludní v Ivrei o medaily zabojujú aj kajakári a kajakárky v juniorských kategóriách. V nedeľu príde na rad extrémny slalom.





9.7.2022 (Webnoviny.sk) - Sobotňajší predpoludňajším finálový blok na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov vo vodnom slalome v talianskej Ivrei priniesol ďalšiu medailu pre slovenskú výpravu.Postarala sa o ňu Emanuela Luknárová , ktorá v kategórii kanoistiek do 23 rokov získala bronz. Nad sily 20-ročnej Slovenky boli len zlatá Talianka Elena Borghiová a strieborná Češka Gabriela Satková. Od najcennejšieho kovu delilo Luknárovú 6,96 sekundy, od striebra 5,30 sekundy.Vo finále singlistiek sa predstavila aj Simona Glejteková , tá však napokon nefiguruje medzi klasifikovaným pretekárkami. Do desaťčlenného finále sa Luknárová dostala zo semifinále z 5. priečky, Glejteková v ňom bola štvrtá. Tretiu slovenskú zástupkyňu Soňu Stanovskú klasifikovali na nepostupovom 18. mieste.Medzi singlistami štartovali v semifinále tri slovenské lode, ale ani jedna z nich "neprekĺzla" do finále. Ľudovít Macúš obsadil 12. pozíciu, Juraj Dieška 16. priečku a Adam Janovčík 28. stupienok.