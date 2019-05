Ďalší odklad brexitu by britskej ekonomike spôsobil väčšie škody

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 13. mája (TASR) - Britskej ekonomike hrozia ďalšie škody, ak znova odloží brexit a nevystúpi z Európskej únie (EÚ) 31. októbra. Firmy na Britských ostrovoch tak budú dlhšie zadržiavať investície. Uviedol to viceguvernér centrálnej banky Bank of England (BoE) Ben Broadbent.Broadbent pre tlačovú agentúru Press Association skonštatoval, že v prípade investícií jasne cítiť dôsledky neistoty spojenej s brexitom, a najmä hrozbu odchodu Spojeného kráľovstva z bloku bez dohody.Dodal, že firmy neustále čakajú na nové správy, čo môže mať dosť depresívny vplyv na investície. Naproti tomu, dohoda o brexite by viedla kBroadbent zopakoval usmernenie BoE, že budúce zvyšovanie úrokových sadzieb bude limitované a postupné. Zdôraznil slová. Povedal tiež, že aktuálne sa nedá predpovedať, či britská centrálna banka bude musieť zvýšiť sadzby, alebo ich znížiť v prípade, že ekonomika bude mať šok z brexitu. "Neviem. Skutočne nie, pretože neviem, ako sa bude pohybovať kurz (libry),“ dodal.Niekoľko iných vysokých predstaviteľov BoE, vrátane guvernéra Marka Carneyho, naznačilo, že v prípade brexitu bez dohody bude pravdepodobne potrebné, aby banka znížila úrokové sadzby a pomohla tak ekonomike prekonať šok z neriadeného vystúpenia z EÚ.Na otázku, či sa bude uchádzať o post guvernéra po odchode Carneyho, Broadbent povedal, že si musí veľa vecí premyslieť, kým sa rozhodne.