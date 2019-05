Žitňanská:Ak už niekto klamal v registri, proces by mal byť overiteľný

Na archívnej snímke Lucia Žitňanská. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 13. mája (TASR) - Dobrovoľné vymazanie sa z registra partnerov verejného sektora by nemalo znamenať skončenie preverovania. Ak už raz niekto klamal pri predkladaní informácií do registra, proces by mal byť overiteľný. V rozprave k zákonu o registri partnerov verejného sektora to povedala exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (nezaradená).skonštatovala Žitňanská s tým, že za posledný rok sa ukázalo ako problémové práve účelové vymazanie sa z registra v snahe vyhnúť sa vyšetreniu prípadu.Hovoriť by o tom chcela ešte v druhom čítaní, kde vidí možnosti na spresnenie návrhu, aby bolo okrem toho jasné aj to, aké transakcie zákon upravuje, aké sú výnimky a podobne.Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) reagoval tým, že s odborníkmi hľadali správne riešenie." podotkol. Presne tie konania, ktoré sa podľa jeho slov medzitým rozbehli, budú dôvodom stretnutia so sudcami aj odborníkmi.Snahou rezortu spravodlivosti, ktorý návrh predložil, je nájsť vhodné vyváženie právnej úpravy z pohľadu verejného záujmu a záujmov partnerov verejného sektora. Cieľom návrhu je okrem iného nanovo vymedziť pojem, a tým aj okruh osôb, ktoré sa povinne zapisujú do registra partnerov verejného sektora postupom podľa tohto zákona.