Ďalší odklad termínu brexitu nič nevyrieši, reaguje Francúzsko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 5. septembra (TASR) - Francúzsko vo štvrtok reagovalo skepticky na snahy britských poslancov o ďalší odklad termínu odchodu Británie z EÚ, ktorý je stanovený na 31. októbra. Podľa francúzskej ministerky pre európske záležitosti Amélie de Montchalinovej by krátkodobé odloženie brexitu nič nevyriešilo, informovala agentúra AFP.Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu schválili v stredu večer návrh zákona, ktorý má zabrániť tvrdému brexitu. Zákon má zaviazať britskú vládu, aby požiadala EÚ o ďalší odklad brexitu v prípade, ak sa jej s Úniou nepodarí dosiahnuť novú dohodu. Návrh počíta s možnosťou odkladu brexitu na koniec januára 2020 alebo na ešte neskorší termín.Podľa francúzskej ministerky by však trojmesačný odklad "nič nezmenil" a neprispel k riešeniu komplikovanej záležitosti brexitu.povedala de Montchalinová pre francúzske Radio Classique.Podľa nej Briti musia konečne povedať, čo ohľadne brexitu chcú, nie len to, čo nechcú. Celá situácia je podľa ministerky v súčasnosti "tak trochu zablokovaná".De Montchalinová zopakovala, že Francúzsko sa stále pripravuje na možnosť brexitu bez dohody, čo je podľa nej veľmi pravdepodobný scenár.Britskí poslanci už tri razy odmietli dohodu o brexite, ktorú vyrokovala predchodkyňa súčasného britského premiéra Borisa Johnsona. Odmietajú tiež možnosť odchodu bez dohody bez toho, aby sa dokázali zhodnúť na nejakej inej alternatíve.Pôvodne sa mal brexit uskutočniť 29. marca 2019, jeho termín bol však už dvakrát odložený. Boris Johnson sľubuje, že Spojené kráľovstvo odíde z EÚ 31. októbra 2019, či už s dohodou, alebo bez nej.Návrh, ktorý musí ešte schváliť Snemovňa lordov a kráľovná Alžbeta II., zaväzuje Johnsona, aby do 19. októbra predložil parlamentu na schválenie buď dohodu o brexite, alebo nechal poslancov hlasovať o odchode bez dohody. Ak by to Johnson do tohto termínu neurobil, musel by požiadať EÚ o odklad termínu brexitu do 31. januára 2020. V prípade, že by Únia navrhla iný termín, musel by ho do dvoch dní posúdiť britský parlament.