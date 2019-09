Klub 500 tvrdí, že hrozí zánik podnikových štipendií

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) – Podnikové štipendiá môžu zaniknúť, tvrdí Klub 500. Poľa nich novela zákona o vysokých školách zaviedla ustanovenie, podľa ktorého podniky, hoci investujú do študentov financie, čas a know-how, sa nebudú môcť so študentmi dohodnúť, aby sa u nich po skončení štúdia na určitý čas zamestnali. Rezort školstva to tak nevidí a pre TASR uviedol, že doteraz neboli podnikové štipendiá vo vysokoškolskej legislatíve upravené.Po novom, ak chcú podniky podporovať študentov, nebudú sa smieť s nimi podľa Klubu 500 zmluvne dohodnúť na odpracovaní určitého času po skončení štúdia.povedal výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.Novela zákona o vysokých školách mala pôvodne zmenou podmienok poskytovania podnikových štipendií pomôcť študentom a oslobodiť štipendiá od daňovo-odvodového zaťaženia.tvrdí Klub 500. Veľké priemyselné podniky združené v Klube 500 avizovali, že štipendiá za takýchto okolností zrejme poskytovať viac nebudú.poznamenal pre TASR rezort školstva. Podľa ministerstva sú takto nastavené aj podnikové štipendiá v zákone o vysokých školách, čo bolo akceptované ako jedna z možností implementácie tohto nástroja.poznamenalo ministerstvo.Podľa rezortu školstva mohli doteraz podniky poskytovať len iné formy finančného plnenia, ktoré označovali ako podnikové štipendiá. "Nevieme o tom, že by nejaká legislatíva zakazovala pokračovať v tejto činnosti. Samozrejme, v tomto prípade nejde o podnikové štipendiá v zmysle zákona o vysokých školách a nevzťahujú sa na ňu ani obmedzenia a požiadavky zákona o vysokých školách," vysvetlilo ministerstvo. Ako dodalo, nie je vylúčené, že v ďalšom období bude zavedený aj alternatívny systém, teda podpora formou daru či pôžičky za špecifických podmienok pre študenta a podnik.