Ďalší šport na Slovensku nespozná víťaza, volejbalové súťaže predčasne ukončili

Zdravie je na prvom mieste

Kluby nechceli držať v neistote

13.3.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská volejbalová federácia (SVF) v piatok po konzultácii s extraligovými klubmi rozhodla o predčasnom ukončení všetkých súťaží v ročníku 2019/20. Dôvodom je aktuálna situácia spojená so šírením koronavírusu, pre ktorú vyhlásila vláda SR mimoriadnu situáciu v krajine. SVF neudelila tímom majstrovské tituly, ale určila konečné poradie v mužskej a ženskej extralige, aby bolo možné rozdeliť klubom miestenky do európskych pohárových súťaží v nasledujúcej sezóne 2020/21."Situácia sa od pondelka, kedy Ústredný krízový štáb SR vydal zákaz organizovať športové podujatia v krajine do 23. marca, nezlepšila, skôr naopak. Preto sme sa vzhľadom na okolnosti spoločne rozhodli predčasne ukončiť súťažný ročník. Zdravie všetkých športovcov, trénerov, funkcionárov a fanúšikov je na prvom mieste a v tejto neľahkej situácii musí byť našou absolútnou prioritou. Očakávame, že prídu ďalšie opatrenia aj na medzinárodnej úrovni zo strany FIVB a CEV a bude to mať podobný vývoj," uviedol zastupujúci generálny sekretár SVF Tomáš Singer prostredníctvom oficiálneho webu federácie.Súťažná komisia SVF chcela pôvodne zasadať až 19. marca, aby rozhodla o tom, či bude sezóna naďalej pokračovať. Vývoj udalostí v krajine však proces výrazne urýchlil."Nechceli sme držať kluby zbytočne v neistote. Po vládnych opatreniach, keď sa uzatvorili všetky školy, internáty, športoviská a zariadenia hromadného styku občanov, mali viaceré kluby problémy. Nemali kde trénovať, mali problém s ubytovaním hráčov, keďže im uzatvorili internáty a takisto aj s platením hráčov v období, keď nemôžu vykonávať svoju činnosť. Z tohto dôvodu sme pristúpili k radikálnemu riešeniu, s ktorým všetky kluby jednomyseľne súhlasili," vyhlásil súťažný riaditeľ SVF Ľubo Stražay.V rámci konečného poradia Edymax extraligy mužov v sezóne 2019/20 sa na prvej pozícii umiestnili hráči VK Osmos Prievidza pred druhými Košičanmi a tretími volejbalistami Komárna. V ženskej extralige obsadil prvé miesto klub Strabag VC Bilíkova Pezinok pred hráčkami druhej Nitry a tretej Slávie UK Bratislava.