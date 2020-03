Nemecká bundesliga zmenila stanovisko, do apríla sa ligové zápasy hrať nebudú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.3.2020 (Webnoviny.sk) - Kolotoč zápasov v najvyšších dvoch nemeckých futbalových súťažiach mal pôvodne pokračovať aj počas nadchádzajúceho víkendu. Výnimkou mal byť súboj druholigového Hannoveru s Drážďanmi, pretože v kádri prvého menovaného tímu sa nachádzajú dvaja hráči infikovaní koronavírusom. Prezídium Nemeckej futbalovej ligy (DFL) však v piatok popoludní upravilo svoje dopoludňajšie stanovisko a program spomenutých súťaží zastavilo s okamžitou platnosťou minimálne do 2. apríla pre hrozbu šírenia nákazy COVID-19.Nemci plánujú, že po skončení reprezentačnej prestávky sa bude opäť hrať. Veria, že sezónu by mohli dohrať v nasledujúcich mesiacoch."Naďalej zostáva cieľom dohrať do leta celú sezónu nielen zo športového hľadiska, ale najmä z dôvodu, že predčasný koniec ročníka by mohol u niektorých klubov spôsobiť existenčné problémy. Počas reprezentačnej pauzy sa medzi predstaviteľmi všetkých klubov podľa aktuálneho vývoja situácie a dostupných poznatkov rozhodne o ďalšom postupe aj s prihliadnutím na existujúci medzinárodný kalendár," uvádza sa v stanovisku DFL, cituje ho webový portál Kicker.de.K pozastaveniu súťaže pristúpili aj v Anglicku, kde sa tamojšia Premier League nebude hrať predbežne do začiatku apríla. Zápasy najvyšších dvoch francúzskych súťaží odložili na neurčito, vynútenú pauzu majú aj v talianskej Serie A alebo španielskej La Lige. UEFA odložila všetky budúcotýždňové zápasy Ligy majstrov aj Európskej ligy, nehrá sa taktiež na Slovensku. Ohrozené sú marcové barážové duely o postup na ME 2020 a otáznik visí aj nad samotným šampionátom.