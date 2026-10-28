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 24hod.sk    Šport

28. októbra 2026

Ďalší velikán ukončil kariéru. Trojnásobný grandslamový šampión Wawrinka podľahol Lehečkovi – VIDEO, FOTO


Tagy: Ukončenie kariéry Úspechy

Na kurte v Bazileji sprevádzali každý bod, ktorý Wawrinka získal, búrlivé ovácie domácich fanúšikov. Stan Wawrinka sa rozlúčil s tenisom a po vypadnutí v ...



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australian_open_tennis_15891 8e400c32b0f34fcea357582c10e7d377 scaled 1 676x504 28.10.2026 (SITA.sk) - Na kurte v Bazileji sprevádzali každý bod, ktorý Wawrinka získal, búrlivé ovácie domácich fanúšikov.


Stan Wawrinka sa rozlúčil s tenisom a po vypadnutí v prvom kole turnaja v Bazileji uzavrel svoju úspešnú, 24 rokov trvajúcu kariéru.

Tento 41-ročný Švajčiar už skôr v priebehu sezóny avizoval, že jeho posledným profesionálnym turnajom bude podujatie kategórie ATP 500 v jeho rodnej krajine. Prehra 0:2 na sety s Čechom Jiřím Lehečkom tak znamenala koniec kariéry trojnásobného grandslamového šampióna.

Mal to šťastie hrať s nimi


Wawrinka, ktorý bol v minulosti svetovou trojkou, patril – spolu s Andym Murraym – k jediným hráčom, ktorým sa podarilo získať viacero grandslamových titulov v ére, ktorej dominovali Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič.

"Mal som to šťastie, že som mohol hrať po ich boku a občas ich aj zdolať," uviedol v minulosti Švajčiar. Svoj prvý grandslamový titul získal na Australian Open v roku 2014 po víťazstve nad Nadalom. V nasledujúcej sezóne zdolal Djokoviča vo finále Roland Garros a v roku 2016 nad ním zvíťazil aj v zápase o titul na US Open.

Fotogaléria: Stan Wawrinka

Množstvo úspechov


Rodák z Lausanne spoločne so svojím krajanom Federerom vybojoval pre Švajčiarsko Davisov pohár a na olympijských hrách v Pekingu v roku 2008 získal zlatú medailu vo štvorhre.

Na kurte v Bazileji sprevádzali každý bod, ktorý Wawrinka získal – vrátane jeho typických, mimoriadne silných jednoručných bekhendov – búrlivé ovácie domácich fanúšikov.

Wawrinka, pre ktorého pripravili rozlúčkový ceremoniál, ešte absolvoval čestné kolo po kurte, aby poďakoval divákom, a následne naposledy zmizol v útrobách štadióna.

Rozlúčková exhibícia


"Vyhral tie najväčšie turnaje, takže je pre mňa trochu zvláštne byť tu práve v tomto jeho okamihu. Zároveň je to však potešenie a na tento zápas nikdy nezabudnem," povedal Lehečka.

Fanúšikovia však budú mať tento rok ešte jednu príležitosť vidieť Švajčiara v akcii. Wawrinka v júni oznámil, že 19. decembra v Ženeve usporiada rozlúčkovú akciu s názvom "One last backhand" (Ešte jeden bekhend), na ktorej sa predstavia aj Federer a Murray.

Djokovič, ktorý pred podujatím trénoval so svojím starým priateľom, a zároveň rivalom Wawrinkom, vstúpi do turnaja v súbojom proti Francúzovi Ugovi Humbertovi.




Zdroj: SITA.sk - Ďalší velikán ukončil kariéru. Trojnásobný grandslamový šampión Wawrinka podľahol Lehečkovi – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ukončenie kariéry Úspechy
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