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28. októbra 2026
Iraola zdôraznil dôveru v schopnosti Isaka po jeho góloch za FC Liverpool
Tagy: Premier League 2026/2027
Kouč "The Reds" Andoni Iraola oceňuje vzájomnú dôveru so strelcom Alexandrom Isakom. Španielsky futbalový tréner Andoni Iraola z anglického klubu
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28.10.2026 (SITA.sk) - Kouč "The Reds" Andoni Iraola oceňuje vzájomnú dôveru so strelcom Alexandrom Isakom.
Španielsky futbalový tréner Andoni Iraola z anglického klubu FC Liverpool vyhlásil, že útočník Alexander Isak "cíti dôveru všetkých" po tom, čo sa opäť dostáva do streleckej formy. Švédsky reprezentant v siedmich zápasoch Premier League skóroval šesťkrát, pričom v ostatných troch dueloch zaznamenal tri presné zásahy.
Po turbulentnej predchádzajúcej sezóne plnej zranení a napätí po jeho prestupe z Newcastlu United, za ktorý "The Reds" zaplatili 125 miliónov libier (cca 150 miliónov eur), začína 27-ročný elitný futbalista konečne napĺňať svoj potenciál.
"Myslím si, že Alex má jednu vlastnosť, že cíti dôveru všetkých. Všetci veria, že ak ho dostaneme do dobrých pozícií, on dá góly. Ale nie je to len o tom, že ja vždy hovorím Alexovi, ty robíš svoje a ja budem strieľať – musíš nám pomôcť, aby sme ti mohli vytvoriť šance. Musíš nám niečo dať, aby sme ti to mohli vrátiť, a myslím si, že túto nevyhnutnosť, tento vzťah chápe. Dúfam, že môžeme pokračovať na rovnakej úrovni,“ povedal Iraola.
Španiel poskytol uvedené vyjadrenia deň pred štvrťfinále Ligového pohára proti FC Chelsea na Anfielde. Bývalý tréner Bournemouthu, ktorý sa usiluje o piaty triumf bez prerušenia naprieč všetkými súťažami, dostal otázku, či pociťuje tlak na zisk trofeje v prvej sezóne v Liverpoole.
"Každá súťaž je príležitosť, najmä keď ste trénerom Liverpoolu. Musíte to tak brať. Bolo by skvelé vyhrať zajtra a postúpiť ďalej, ale viem, že musíme dobre hrať a poraziť veľmi kvalitný tím," vyhlásil.
Španiel priznal, že si musí „zaslúžiť právo byť obľúbený“ v Liverpoole po tom, čo nahradil Arneho Slota, ktorý bol po dvoch sezónach odvolaný. "To dosiahnete iba dobrými výkonmi a víťazstvami. Ale som rád, pretože som cítil aj od fanúšikov veľkú podporu – napríklad pri víťazstve 2:0 nad Brightonom. Podporovatelia sa tešili rovnako ako my a myslím si, že hráči podali veľmi sympatický výkon. Dávali do toho všetko – blokovali, zohrávali sa, bojovali, vyhrávali súboje a robili behy za obranu. To sú veci, ktoré chceme vidieť, všetci ich chcú vidieť,“ uviedol.
Iraola tiež informoval, že Nemec Florian Wirtz by mohol byť pripravený nastúpiť proti FC Chelsea, zatiaľ čo Victor Muňoz a Dominik Szoboszlai sú menej pravdepodobní. "Určite budú zmeny v zostave, ale chceme vyhrať zápas a byť konkurencieschopní. Musíme však zvážiť aktuálnu kondíciu hráčov,“ uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Iraola zdôraznil dôveru v schopnosti Isaka po jeho góloch za FC Liverpool © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky futbalový tréner Andoni Iraola z anglického klubu FC Liverpool vyhlásil, že útočník Alexander Isak "cíti dôveru všetkých" po tom, čo sa opäť dostáva do streleckej formy. Švédsky reprezentant v siedmich zápasoch Premier League skóroval šesťkrát, pričom v ostatných troch dueloch zaznamenal tri presné zásahy.
Po turbulentnej predchádzajúcej sezóne plnej zranení a napätí po jeho prestupe z Newcastlu United, za ktorý "The Reds" zaplatili 125 miliónov libier (cca 150 miliónov eur), začína 27-ročný elitný futbalista konečne napĺňať svoj potenciál.
"Myslím si, že Alex má jednu vlastnosť, že cíti dôveru všetkých. Všetci veria, že ak ho dostaneme do dobrých pozícií, on dá góly. Ale nie je to len o tom, že ja vždy hovorím Alexovi, ty robíš svoje a ja budem strieľať – musíš nám pomôcť, aby sme ti mohli vytvoriť šance. Musíš nám niečo dať, aby sme ti to mohli vrátiť, a myslím si, že túto nevyhnutnosť, tento vzťah chápe. Dúfam, že môžeme pokračovať na rovnakej úrovni,“ povedal Iraola.
Španiel poskytol uvedené vyjadrenia deň pred štvrťfinále Ligového pohára proti FC Chelsea na Anfielde. Bývalý tréner Bournemouthu, ktorý sa usiluje o piaty triumf bez prerušenia naprieč všetkými súťažami, dostal otázku, či pociťuje tlak na zisk trofeje v prvej sezóne v Liverpoole.
"Každá súťaž je príležitosť, najmä keď ste trénerom Liverpoolu. Musíte to tak brať. Bolo by skvelé vyhrať zajtra a postúpiť ďalej, ale viem, že musíme dobre hrať a poraziť veľmi kvalitný tím," vyhlásil.
Španiel priznal, že si musí „zaslúžiť právo byť obľúbený“ v Liverpoole po tom, čo nahradil Arneho Slota, ktorý bol po dvoch sezónach odvolaný. "To dosiahnete iba dobrými výkonmi a víťazstvami. Ale som rád, pretože som cítil aj od fanúšikov veľkú podporu – napríklad pri víťazstve 2:0 nad Brightonom. Podporovatelia sa tešili rovnako ako my a myslím si, že hráči podali veľmi sympatický výkon. Dávali do toho všetko – blokovali, zohrávali sa, bojovali, vyhrávali súboje a robili behy za obranu. To sú veci, ktoré chceme vidieť, všetci ich chcú vidieť,“ uviedol.
Iraola tiež informoval, že Nemec Florian Wirtz by mohol byť pripravený nastúpiť proti FC Chelsea, zatiaľ čo Victor Muňoz a Dominik Szoboszlai sú menej pravdepodobní. "Určite budú zmeny v zostave, ale chceme vyhrať zápas a byť konkurencieschopní. Musíme však zvážiť aktuálnu kondíciu hráčov,“ uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Iraola zdôraznil dôveru v schopnosti Isaka po jeho góloch za FC Liverpool © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League 2026/2027
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