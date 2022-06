Ďalší zámorský odborník prišiel pred draftom NHL so svojím zoznamom, dostal sa do neho aj Servác Petrovský

Nemec je najlepším obrancom

Petrovský je odchovancom Třinca

30.6.2022 (Webnoviny.sk) - Osem dní pred tohtoročným draftom nováčikov do zámorskej NHL v kanadskom Montreale vyšiel ďalší konečný rebríček, ktorý predpovedá poradie hráčov.Zámorský expert Ryan Kennedy z webu The Hockey News si myslí, že ako prvé zaznie meno kanadského centra Shanea Wrighta Slovenského útočníka Juraja Slafkovského zaradil na druhé a obrancu Šimona Nemca na štvrté miesto. Do jeho zoznamu sa dostal aj tretí Slovák, 17-ročný center Servác Petrovský sa v ňom umiestnil na 70. pozícii."Je robustný, talentovaný a obratný. Mal nabitý kalendár medzinárodných podujatí, na olympiáde aj na majstrovstvách sveta pútal pozornosť. Vo Fínsku mal tiež slušné štatistiky a stále je v ňom veľa potenciálu," napísal Kennedy o Slafkovskom, ktorý sa stal v sezóne 2021/2022 vicemajstrom fínskej Liigy s tímom TPS Turku Na ZOH v Pekingu bol najužitočnejším hráčom hokejového turnaja a tešil sa z bronzovej medaily, na MS vo Fínsku bol najproduktívnejším Slovákom. Ak bude naozaj draftovou dvojkou, prekoná slovenský rekord Mariána Gáboríka (3. miesto v roku 2000, Minnesota Wild).Nemca považuje Kennedy za najlepšieho obrancu na tohtoročnom drafte. "Kto bude najvyššie draftovaným obrancom? Bude to tesné, ale Nemec je horúci kandidát na tento post vďaka jeho pohyblivosti, obrannej hre aj ofenzívnym schopnostiam, ktorými disponuje. V Nitre mal neskutočné play-off, v ktorom zbieral takmer bod na zápas," uviedol zámorský odborník na margo úradujúceho vicemajstra slovenskej extraligy s HK Nitra , ktorý tiež reprezentoval Slovensko na ZOH v Pekingu a na MS vo Fínsku.Má šancu prekonať slovenský rekord obrancov Borisa Valábika Branislava Mezeia , ktorých draftovali z 10. miesta.Petrovský je najmladší zo spomenutej trojice slovenských hokejistov. Rodák z Veľkého Šariša je odchovancom českého klubu HC Oceláři Třinec, na Slovensku pôsobil v juniorskej a druhej najvyššej mužskej súťaži.Má za sebou premiérový ročník v zámorí, v drese Owen Sound Attack z kanadskej juniorskej ligy OHL nazbieral 54 bodov (28+26) v 65 dueloch základnej časti a v siedmich zápasoch play-off zaznamenal dva góly a štyri asistencie.Na ostatnom Hlinka Gretzky Cupe pomohol slovenskej reprezentácii do 18 rokov k zisku striebra gólom a štyrmi prihrávkami v piatich stretnutiach.