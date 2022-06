Adam Liška si ešte nedávno nevedel predstaviť návrat do Ruska, v Čerepovci však odohrá aj ďalšiu sezónu KHL

Dianie na Ukrajine ho mrzelo

Vojnu propagovali na kocke

30.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Adam Liška si ešte na prelome marca a apríla nevedel pod vplyvom ruskej vojenskej invázie na území Ukrajiny predstaviť pokračovanie v ruskej KHL, no po troch mesiacoch zjavne zmenil názor.Dvadsaťdvaročný krídelník sa totiž dohodol na pokračovaní spolupráce s klubom Severstaľ Čerepovec , v ktorom absolvoval predchádzajúce tri sezóny. Ako informuje oficiálny web nadnárodnej ligy, bratislavský rodák podpísal kontrakt na jeden súťažný ročník.V rozhovore pre denník Šport v závere marca Liška na otázku, či si vie si predstaviť, že by sa do Ruska vrátil, odpovedal: "V tejto situácii určite nie."Na margo vojenského ťaženia Rusov vtedy poznamenal: "Je to strašné, nedá sa s tým súhlasiť za žiadnych okolností. Mrzí ma to, čo sa na Ukrajine deje."Priznal tiež, že dokonca priamo počas duelov play-off KHL sa stretol s propagáciou vojny. "V piatom a siedmom zápase v Moskve som zahliadol veci na kocke nad ľadom. Nebolo to vo veľkom, ale raz za stretnutie sa to objavilo," povedal Liška.Od uvedeného rozhovoru ubehli tri mesiace a Adam Liška, ktorý Slovensko reprezentoval na troch majstrovstvách sveta (2019, 2021 a 2022), zmenil názor. V KHL by mali v nasledujúcom ročníku hrať aj Michal Čajkovský Michal Krištof či Patrik Rybár V KHL hral Adam Liška aj za Slovan Bratislava a v tejto súťaži absolvoval už 198 duelov