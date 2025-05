Ďalšia rana pre LGBTI+ organizácie. Fond na podporu umenia stopol projekt PRIDEme 2025

7.5.2025 (SITA.sk) - Rada Fondu na podporu umenia (FPU) nepriklepla podporu pre ďalší LGBTI+ projekt, riaditeľ dotknutého OZ vraví, že to čakali. Podporu tentokrát nezískal kultúrno-vzdelávací projekt PRIDEme 2025, Rada fondu argumentovala tým, že „nepodporuje morálne deformácie mládeže“.Projekt OZ Saplinq sa venuje organizácii diskusií v menších mestách, ktoré prepája s vystúpeniami lokálnych umelcov a umelkýň. O nepodporení projektu rozhodla Rada FPU na svojom zasadnutí v závere apríla. Zmenila tak odporúčanie odbornej komisie.„Úprimne, čakali sme to. Bolo nepravdepodobné, že budeme výnimkou v ťažení nominantov a nominantiek ministerky Martiny Šimkovičovej v Rade FPU proti LGBTI+ projektom. Čo nás ale prekvapilo je to otvorene diskriminačné odôvodnenie. Právne kroky už konzultujeme s naším právnikom,“ avizoval riaditeľ OZ Saplinq Róbert Furiel Ako OZ uviedlo, sú ďalším prípadom LGBTI+ organizácie, ktorá napriek odporúčaniu odbornej komisie nezískala podporu pre etablované projekty. Podobne dopadli aj Iniciatíva Inakosť a divadlo NOMANTINELS.„Rada hlasovaním zmenila návrh odbornej komisie na: nepodporiť žiadosť Rada sa rozhodla žiadosť nepodporiť vzhľadom k tomu, že nepodporuje morálne deformácie mládeže,“ píše sa v rozhodnutí Rady FPU o pridelení finančných prostriedkov. Podujatie tak namiesto požadovaných 32 500 eur získalo nulu. Rada nepodporenie projektu odsúhlasila jednohlasne.