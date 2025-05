Zbierka Modrý gombík UNICEF 2025 pomôže podvyživeným deťom

Už 3 € nasýtia v jeden deň 3 podvyživené deti

Ako je možné podporiť zbierku?



zakúpením odznaku modrého gombíka v uliciach slovenských miest 12. - 18. mája 2025,



zaslaním SMS na číslo 844 (1 SMS = 3 €) do 14. 7. 2025



online na darovacej stránke modrygombik.sk do 14. 7. 2025



7.5.2025 (SITA.sk) -Od 12. do 18. mája 2025 bude prebiehať už 19. ročník celonárodnej zbierky Modrý gombík UNICEF, ktorú organizuje Slovenská nadácia pre UNICEF. Do zbierky sa tento rok zapája 362 škôl a viac ako 1 500 dobrovoľníkov, aby zbierkovali pre hladujúce a podvyživené deti.Malý odznak modrého gombíka je už 19 rokov symbolom nádeje pre deti žijúce v krajinách, ktorými zmietajú krízy či prírodné katastrofy.Každých 60 sekúnd zomiera 1 dieťa na podvýživu, už 3 € to dokážu zmeniť a nasýtiť v 1 deň 3 podvyživené deti. Podpora výživy detí a poskytovanie potrebnej liečby a starostlivosti akútne podvyživeným deťom sú najvyššou prioritou núdzových tímov UNICEF.ktorú môžu deti konzumovať priamo z vrecúšok. Je to jednoduché a lacné riešenie, ktoré dokáže dieťa vyliečiť v priebehu 6 - 8 týždňov. Spustenie používania tejto vysokokalorickej výživy, spôsobilo na začiatku nového tisícročia revolúciu v boji proti podvýžive."Žijeme vo svete, v ktorom je príliš veľa vojnových konfliktov, kríz a prírodných katastrof, ktoré ohrozujú životy celej generácie detí. Dlhodobý pokrok, ktorý bol dosiahnutý v oblasti liečenia podvýživy je teraz ohrozený. V dôsledku nedávnych a očakávaných globálnych škrtov vo financovaní humanitárnej pomoci hrozí, že 14 miliónov detí nebude mať prístup životne dôležitým výživovým programom. Téma zbierky Modrý gombík UNICEF 2025 je o to aktuálnejšia," upozorňuje výkonný riaditeľ Slovenskej nadácie pre UNICEF, Martin Oubrecht.Vyslanci dobrej vôle sú významné osobnosti z oblasti umenia, vedy, literatúry, športu a ďalších sfér, ktoré oslovujú širokú verejnosť. Stotožňujú sa s poslaním UNICEF a dokážu získavať pre jeho podporu aj širokú verejnosť.aj počas trvania zbierky Modrý gombík UNICEF 2025.Verejnosť sa môže do zbierky zapojiť viacerými spôsobmi:Výnos z tejto zbierky bude venovaný na výživové programy, ktoré má UNICEF v krajinách s prebiehajúcimi humanitárnymi krízami.