Ďalšia rana pre Ukrajincov? Rusi tvrdia, že dobyli kľúčovú dedinu Krynky na ľavom brehu Dnipra v Chersonskej oblasti

20.2.2024 (SITA.sk) - Rusko tvrdí, že dobylo kľúčovú dedinu Krynky na východnom brehu rieky Dnipro v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Ako referuje web news.sky.com, Ukrajina zatiaľ nekomentovala tieto tvrdenia, ktoré sú neoverené.Ruský minister obrany Sergej Šojgu povedal, že dedina Krynky padla do rúk Moskvy. Spomenutá dedina leží 35 kilometrov východne od mesta Cherson a v ostatných týždňoch bola jednou z hlavných oblastí bojov na juhu Ukrajiny.Ukrajinci obsadili časti dediny Krynky v novembri minulého roka v snahe vytvoriť predmostie na východnom brehu Dnipra. Predpokladalo sa, že postup by mohol umožniť ukrajinským silám tlačiť sa ďalej do okupovaných častí Chersonskej oblasti.V prípade, že sa ruské tvrdenia ukážu ako pravdivé, strata tejto dediny by pre Ukrajinu pravdepodobne predstavovala tvrdú ranu.