Matovičovo hnutie Slovensko vyzýva Pellegriniho, aby zverejnil v Zbierke zákonov novelu Trestného zákona

Skrátené konanie a zdržiavanie

Beztrestnosť pre mafiu

20.2.2024 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko vyzýva predsedu parlamentu Petra Pellegriniho Hlas-SD ), aby zverejnil v Zbierke zákonov novelizáciu Trestného zákona.„Peter Pellegrini chce 3 týždne naťahovať čas na zverejnenie Trestného zákona v Zbierke zákonov. Aj to svedčí o tom, že od začiatku šlo len o špinavé taktizovanie, aby koalícia doručila beztrestnosť svojim ľuďom a aby im tento plán neprekazil ani ústavný súd,“ skonštatoval člen poslaneckého klubu hnutia Gábor Grendel Politický subjekt pripomína, že novela bola schvaľovaná v skrátenom legislatívnom konaní s odôvodnením, že sú porušované ľudské práva, rovnako poukazuje aj na skracovanie parlamentnej rozpravy.Zároveň pripomína, že premiér Robert Fico poslal prezidentke Zuzane Čaputovej novelu na podpis po šiestich dňoch.„Sluha mafie Peter Pellegrini svojou nečinnosťou chce znemožniť Ústavnému súdu, aby mohol včas rozhodnúť v prípade Trestného zákona napriek tomu, že sa občania tohto verdiktu súdu domáhajú a spraví všetko pre to, aby mafia získala beztrestnosť,“ tvrdí predseda hnutia Slovensko Igor Matovič Predsedu Národnej rady SR vyzval, aby rešpektoval Ústavu SR a konal v súlade so sľubom poslanca i v súlade s verejným záujmom.