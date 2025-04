Ďalšia skupina ľudí nemusí čakať na úradoch, katastrálne mapy sú po hackerskom útoku dostupné online

Menej návštev na katastrálnych odboroch

Prínos aj pre bežných občanov

1.4.2025 (SITA.sk) - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK) spúšťa pre verejnosť vybrané funkcie v rámci portálu ESKN vrátane odľahčenej verzie máp. Ako informuje hovorca ÚGKK Marek Bezák, obnovené služby umožnia aj kontrolu a tlač parciálneho listu vlastníctva a získanie kópie katastrálnej mapy.„Po sprístupnení služieb notárom a bankám tak odpadnú ďalšie dôvody na fyzickú návštevu katastrálnych odborov Okresného úradu," uviedol hovorca.Opätovný prístup ku mape na adrese kataster.skgeodesy.sk ponúka zjednodušené aj rozšírené zobrazenie aktuálnych údajov katastra nehnuteľností. Vďaka tomuto riešeniu si záujemcovia môžu prezerať parcely, adresné body, ulice, územnosprávne členenie, ako aj základnú mapu a ďalšie kartografické podklady. Navyše je k dispozícii vyhľadávanie podľa obce či katastrálneho územia, ako aj tlač do PDF.„V praxi to znamená, že bežní občania – podobne ako odborní užívatelia – môžu prehľadne skontrolovať základné informácie z listov vlastníctva a získať kópiu katastrálnej mapy a ušetriť čas, ktorý by inak strávili na katastrálnom odbore OÚ," poznamenal hovorca. Ako dodal, funkcionality sú postavené tak, aby používateľom prinášali jednoduchšiu a rýchlejšiu prácu s údajmi katastra, či už ide o potreby súvisiace s kúpou nehnuteľností, stavebnými projektmi alebo bežným overením stavu parcely.Dobrou a dôležitou správou pre širokú aj odbornú verejnosť je to, že už je možné generovať aj čiastočné výpisy z listov vlastníctva. „Spustením tejto funkcionality môžeme považovať prvú fázu obnovy funkcionality katastra za ukončenú a teraz sa budeme môcť sústrediť na plnohodnotnú prestavbu systémov, pre dlhodobé zabezpečenie funkčnosti a rozvoja elektronických služieb a vysokú mieru bezpečnosti,“ dodala predsedníčka ÚGKK Lucia Gocníková Všetky služby sú dostupné na stránke kataster.skgeodesy.sk. ÚGKK bude v najbližších dňoch informovať aj o harmonograme spúšťania ďalších elektronických služieb katastra.