Polícia obvinila štvoricu aktérov brutálneho útoku v Medzeve, o ich ďalšom osude rozhodne súd

1.4.2025 (SITA.sk) - Štvorica aktérov nedeľňajšieho útoku v Medzeve (Košice-okolie) už čelí obvineniu. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová , košická vyšetrovateľka na základe získanej dôkaznej situácie obvinila štyroch mládencov zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu v súbehu s prečinom výtržníctva , pričom oba skutky boli spáchané formou spolupáchateľstva.Obvineniu čelí jeden 16-ročný mladík, dvaja 17-roční a najstarší zo zadržaných, 19-ročný muž. "Vyšetrovateľka zároveň spracovala podnet na podanie návrhu na vzatie obvinených do vyšetrovacej väzby a o ich ďalšom osude bude rozhodovať súd," doplnila Ivanová.Útok na 32-ročného muža, po ktorom polícia zadržala šiestich mladíkov, sa odohral cez víkend ma miestnom trhovisku v Medzeve. Poškodeného muža policajti našli v bezvládnom stave, pričom nekomunikoval. Poskytli mu prvú pomoc, následne bol prevezený do jednej z nemocníc v Košiciach. Zranenia, ktoré utrpel, si podľa predbežnej lekárskej správy vyžiadajú dobu liečenia viac ako 42 dní."Vyšetrovanie ukázalo, že útoku predchádzala hádka, ktorá prerástla do fyzického napadnutia. Poškodeného podľa kamerového záznamu šesť osôb viackrát udieralo a kopalo do hlavy, pričom po prvotnom napadnutí z miesta odišli a následne sa na miesto vrátili a pokračovali v útoku," uviedla vtedy polícia s tým, že zadržali poltucta mladých mužov. Najstarší z nich má 19 rokov, ďalší traja po 17 rokov a najmladší zadržaní boli dvaja 16-roční mládenci."Aby nedošlo k vzplanutiu vášní, prípadne šíreniu zbytočnej paniky, chceme verejnosť informovať, že osoby sa vzájomne poznali a účastníkmi bitky ani v jednom prípade neboli rómski spoluobčania," zdôraznila vtedy Ivanová.