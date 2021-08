Ďalšia tragédia v slovenskej cyklistike, pri tréningu prišiel o život juniorský reprezentant Róbert Nagy

Upozorňujú na bezohľadné správanie

Zrazili už dvoch reprezentantov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.8.2021 (Webnoviny.sk) - Na slovenských cestách vo štvrtok prišlo k ďalšej tragédii, o život počas tréningu prišiel iba 18-ročný cyklistka Róbert Nagy (Slávia Trenčín). Nehoda sa stala pri Trenčianskom Jastrabí a šiesty na majstrovstvách Slovenska v časovke juniorov podľahol zraneniam po páde počas obiehania kamiónom a následnom náraze do zábradlia.“Robo pri tréningu a vo veľkej rýchlosti, keď išli dole kopcom v smere na Trenčianske Jastrabie, trafil kameň na ceste a hodilo ho doľava. Zhodou okolností išiel vedľa neho kamión, ktorý ho stiahol a vyhodil Roba späť do zábradlia vedľa cesty. Po náraze mal úplne roztrhané pľúca a všetko. Vyťahovať niečo iné, ako je zástava srdca, je nezmysel. Prišlo k tomu, čo roky hovoríme politikom, no stále do vetra. Ak by bola dodržaná 1,5-metrová vzdialenosť pri predbiehaní cyklistov, tak by k tejto tragédii neprišlo. Veď ten kamión letel aspoň stovkou. Cyklisti tam išli 60-70 kilometrovou rýchlosťou. Chalani, keď mu dávali umelé dýchanie, tak povedali, že mal celý vrch odtrhnutý. Najväčší paradox je v tom, že trafil zábradlie, ktoré je tam dva týždne. Ak by tam nebolo, tak by možno ešte žil. Naozaj tých 1,5 metra je vzdialenosť, ktorá musí byť dodržiavaná. Chalani nič neporušili, išli dole kopcom za sebou. Možno ak by išli dvaja-traja vedľa seba, ako nadávajú šoféri, tak by sa to nestalo, lebo každý šofér by pribrzdil. To, že išli za sebou a po jednom, trafil ten kameň, kamión išiel veľkou rýchlosťou a hodilo ho na zábradlie, spôsobilo tú tragédiu,” cituje jedného z funkcionárov Slávie Trenčín web trencin.zoznam.sk.Cyklisti na Slovensku - profesionáli aj amatéri - dlhodobo upozorňujú na neohľaduplné až arogantné a život ohrozujúce správanie sa vodičov motorových vozidiel na slovenských cestách.Tí ich často v premávke označujú za "škodnú", nedávajú im prednosť, pri predchádzaní nedodržiavajú predpísaný odstup a pravidelne ich pri predbiehaní aj "pozdravia" dávkou z ostrekovačov čelného skla. Napriek tomu kompetentné orgány nekonajú dostatočne promptne a Slovensko patrí v Európskej únii medzi "najzaostalejších" členov v budovaní cyklistickej infraštruktúry.V roku 2021 koncom mája neohľaduplní vodiči zrazili hneď dvoch reprezentantov SR v cestnej cyklistike počas tréningu, v oboch prípadoch šoféri motorových vozidiel nedali prednosť cyklistom. Pri Lemešanoch zahynul 24-ročný deaflympijský víťaz Adrián Babič , pri Tlmačoch mal Martin Chren viac šťastia a lekári mu po nehode diagnostikovali "len" pomliaždeniny kolena a zápästia, natrhnutie stehenného svalu či odreniny lopatiek.Tejto témy sa po májovej tragickej smrti Babiča dotkla aj aj víťazka Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová . "Sama jazdím na bicykli a niektorí vodiči jazdia ako idioti. Chcela by som vás poprosiť, jazdite tak, že beriete ohľad aj na cyklistov, ktorí buď trénujú, alebo jazdia len pre radosť," napísala 26-ročná Liptáčka na instagrame. Nepríjemné skúsenosti prezentovali zo slovenských ciest aj ďalší slovenskí športovci, ktorí trénujú na bicykloch - Paulína Fialková či Filip Šebo