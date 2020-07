Ďalšia várka družíc siete Starlink do vesmíru nevyletela, SpaceX opäť odložila štart

Nový dátum neuviedli

Ľudia sa pýtali na jas

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.7.2020 - Spoločnosť SpaceX opäť odložila štart ďalších 57 družíc v rámci siete Starlink. Stalo sa tak už tretíkrát počas troch týždňov.Štart sa mal pôvodne konať 26. júna, no pre technické problémy ho odložili. Počasie zase zapríčinilo zrušenie druhého pokusu.Zástupcovia spoločnosti najnovšie informovali, že sobotňajší štart odložili, aby mali viac času na "technické kontroly".Nový dátum zatiaľ nezverejnili. Raketa Falcon 9 vynesie do vesmíru ďalšiu várku satelitov. Tie budú mať ako prvé tienidlá VisorSat, vďaka ktorým už nebudú vrhať silný jas.Výkonný riaditeľ firmy Elon Musk na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter nedávno uviedol, že ľudia sa pýtali na jas, ktorý družice spôsobujú. Podľa neho za to môže nasmerovanie solárnych panelov na satelitoch.SpaceX chce zahrnúť do Starlinku tisíce družíc, prostredníctvom ktorých chce poskytovať na celom svete vysokorýchlostný internet.