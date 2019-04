Ďalšia voľba kandidátov na ÚS bude v máji

Na archívnej snímke Ústavný súd SR. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. apríla (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) vypísal ďalšiu voľbu kandidátov na ústavných sudcov. Má sa uskutočniť na májovej schôdzi, ktorá sa začne 9. mája. Nominácie možno predkladať do 15. apríla do 16.00 h. Vyplýva to z rozhodnutia zverejneného na webstránke parlamentu.Parlament už volil kandidátov dvakrát, stále však nevybral dosť uchádzačov. V prvom hlasovaní nezvolili poslanci nikoho, v druhom vybrali osem kandidátov, z ktorých má prezident vymenovať nových sudcov Ústavného súdu. Má z nich vybrať štyroch. Naďalej však nebude na Ústavnom súde plný počet sudcov (13).Parlament mal zvoliť 18 kandidátov a ponúknuť ich prezidentovi. Na takom vysokom počte sa však nedokázali poslanci zhodnúť. Poslanci tak musia voliť znovu. Momentálne sú na Ústavnom súde štyria sudcovia, deviatim sa skončilo funkčné obdobie v polovici februára.