Útok v meste Christchurch vyšetrí komisia pod vedením elitného sudcu

Ľudia smútia pri pamätníku na pamiatku obetí streľby v dvoch mešitách na Novom Zélande, pred mešitou Al Noor v meste Christchurch 19. marca 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wellington 8. apríla (TASR) - Kráľovská vyšetrovacia komisia, ktorá sa bude zaoberať okolnosťami útoku na dve mešity v novozélandskom meste Christchurch, začne pracovať 13. mája a svoju prvú správu predloží k 10. decembru tohto roka. Informovala o tom v pondelok novozélandská premiérka Jacinda Ardernová.Komisiu bude viesť sudca najvyššieho súdu William Young. Ako uviedla premiérka, komisia má objasniť, čo útoku v Christchurchi predchádzalo, a napomôcť tomu, aby sa takáto tragédia nezopakovala. Pri streľbe v dvoch mešitách, ktorá je pripisovaná austrálskemu pravicovému extrémistovi, zahynulo 15. marca celkove 50 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia.Ardernová na svojej pravidelnej tlačovej konferencii vo Wellingtone dodala, že Young zostane sudcom novozélandského najvyššieho súdu. Spresnila, že ide o sudcu, ktorý má dostatok skúseností na to, aby mohol viesť vyšetrovanie tohto prípadu.Podľa premiérky vláda Youngovmu tímu zabezpečí prístup ku všetkým údajom, ktoré už medzičasom zozbierali prokuratúra a polícia. Predpokladá sa, že vyšetrovacia komisia bude mať na svoju prácu rozpočet vo výške zhruba 8,2 milióna novozélandských dolárov (takmer 5 miliónov eur).Premiérka spresnila, že úlohou vyšetrovacej komisie bude preskúmanie aktivít predpokladaného páchateľa - občana Austrálie - od okamihu, keď vstúpil na územie Nového Zélandu, jeho presuny v rámci tohto ostrovného štátu i do zahraničia, ako aj okolnosti, za akých sa mu podarilo získať zbrojný preukaz, strelné zbrane a náboje.Predmetom skúmania bude aj konanie štátnych orgánov v čase, keď tento muž svoje útoky pripravoval a spáchal. Komisia bude analyzovať aj to, ako podozrivý používal sociálne siete a s kým bol prostredníctvom nich v kontakte.Ardernová podľa agentúry Reuters informovala, že vyšetrovatelia sa budú zaoberať aj otázkou, či bezpečnostné agentúry Nového Zélandu sústredili svoju pozornosť a kontrolné mechanizmy na moslimské komunity na úkor krajne pravicových skupín, ku ktorým sa hlási aj páchateľ útoku v christchurchských mešitách.