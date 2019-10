Ďalších 99 škôl zo Slovenska získalo certifikát Zelenej školy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 9. októbra (TASR) – Na Slovensku pribudlo ďalších 99 škôl, ktoré získali ocenenie Zelenej školy. V Bratislave im v stredu odovzdávali certifikáty. Celosvetový program Zelená škola sa snaží motivovať stredné, základné, ale aj materské školy k organizácii vzdelávacích environmentálnych aktivít s priamym zapojením žiakov.vysvetlila Zuzana Gallayová, manažérka programu Zelená škola.Na slávnostnej ceremónii odovzdali oceneným školám certifikát a vlajky označujúce zelené školy. Organizátori podujatia poďakovali zúčastneným zástupcom škôl za energiu a silu, ktorú vkladajú do aktivít v rámci programu.zhodnotila Kristína Hudeková, riaditeľka Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica.Žiaci a učitelia vnímajú ako jedno z pozitív projektu, že si deti môžu samé zvoliť, akým aktivitám sa chcú venovať a čo ich baví. Prostredníctvom zážitkového učenia je pritom možné do aktivít zapojiť dokonca už deti v predškolskom veku.doplnila Hudeková.Za veľký prínos programu považuje Hudeková vplyv zapojených škôl aj na mestá a obce, v ktorých pôsobia.Zelená škola je najväčší environmentálno-vzdelávací program na svete, ktorý funguje v 60 krajinách. Na Slovensku sa do programu v tomto roku zapojilo 315 škôl. Program Zelená škola získal v roku 2016 cenu ministra životného prostredia za mimoriadne výsledky a dlhodobé aktivity v ochrane a starostlivosti v tejto oblasti. Uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP). Koordinátorom programu na Slovensku je Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.