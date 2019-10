Nemecký Volkswagen zvyšuje zásoby svojich áut v Británii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Berlín 9. októbra (TASR) - Automobilka Volkswagen (VW) zvyšuje zásoby svojich áut v Británii. Podobne ako ďalšie firmy sa obáva, že ostrovná krajina a Európska únia sa do stanoveného termínu brexitu na podmienkach ďalších vzťahov nedohodnú. Uviedla to v stredu nemecká firma, zároveň však upozornila, že v prípade dovozných ciel budú vyššie zásoby iba dočasným riešením.Británia by mala opustiť EÚ 31. októbra, zatiaľ však stále nie je isté, či to bude s dohodou, bez nej, alebo či sa brexit opäť neodloží, ako to žiada britský parlament v prípade nedohody. Riziko odchodu Británie z EÚ bez dohody a neistota, ako sa budú vyvíjať ďalšie vzťahy medzi Londýnom a Bruselom, núti firmy robiť opatrenia na zmiernenie negatívnych dôsledkov potenciálnych dovozných ciel.povedal pre agentúru Reuters Jürgen Stackmann, člen predstavenstva značky Volkswagen pre predaj a marketing.dodal Stackmann.