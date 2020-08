Ďalších mŕtvych migrantov z Afriky našli pri pobreží Kanárskych ostrovov, plavili sa na provizórnej loďke

Stratená loď

Nebezpečná cesta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.8.2020 (Webnoviny.sk) - Pri pokuse dostať sa na južné pobrežie Kanárskych ostrovov zo západnej Afriky zahynulo ďalších päť migrantov, čím sa zvýšil počet ľudí, ktorí tento týždeň prišli o život pri snahách absolvovať nebezpečné trasy do Európy.Námorní záchranári a policajné hliadky v Španielsku v priebehu ostatných 48 hodín "vyzbierali" v Stredozemnom mori a Atlantickom oceáne celkovo 141 migrantov.Pri najnovšom zásahu približne 110 kilometrov južne od Kanárskych ostrovov záchranári našli v provizórnej drevenej loďke 12 preživších a štyri mŕtve telá. Dvoch z tých, čo prežili, evakuovali vrtuľníkom do nemocnice, kde napokon jeden z nich skonal.Začiatkom týždňa našli na inej lodi telá ďalších 15 migrantov. Prepravili ich na ostrov Gran Canaria. Plavidlo zbadala posádka lietadla, ktorá pôvodne hľadala inú, od 15. augusta nezvestnú loď, ktorá vyplávala z Mauritánie s približne 40 ľuďmi. Dosiaľ nie je známe, čo sa s ňou stalo.Trasa zo západnej Afriky na Kanárske ostrovy sa považuje za notoricky známu a nebezpečnú cestu. Napriek tomu sa mnoho obyvateľov "čierneho kontinentu" neváha vydať na takúto púť s vyhliadkou lepšieho života po dosiahnutí cieľa, častokrát sú však následky veľmi tragické.Bez započítania najnovších úmrtí zomrelo od začiatku roka pri pokuse dostať sa na Kanárske ostrovy najmenej 190 migrantov.Podľa správ španielskeho ministerstva vnútra sa v roku 2020 na súostrovie dostalo viac než 3500 migrantov, čo je päťkrát viac ako vlani. Na trasách do Španielska cez Stredozemné more medzičasom zaznamenali zníženie počtu migrantov o 30 percent.