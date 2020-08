Kresťanskí demokrati si na sneme zvolia svojho predsedu, jediným kandidátom je Milan Majerský

Príde aj predseda KDÚ-ČSL

Hlina chce byť podpredsedom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.8.2020 (Webnoviny.sk) - Mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) si na sobotňajšom sneme v Ružomberku zvolí svojho nového predsedu. Jediným kandidátom, ktorý doteraz ohlásil záujem o funkciu lídra kresťanských demokratov, je jeho doterajší podpredseda a prešovský župan Milan Majerský . Kandidatúru do tejto funkcie však môže ohlásiť člen hnutia aj priamo na sneme.Oficiálny začiatok snemu je ohlásený na 9:00 v Kultúrnom dome Andreja Hlinku v Ružomberku. V úvode vystúpia so svojimi príhovormi pozvaní hostia. Účasť na sneme potvrdili aj bývalí predsedovia KDH Ján Čarnogurský S príhovorom vystúpi taktiež predseda českej politickej strany Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDÚ-ČSL) Marian Jurečka.Následne sa budú prezentovať správy o činnosti a novela stanov KDH. Voľba predsedu a podpredsedov kresťanských demokratov, ktorých navrhuje novozvolený líder, sa bude konať medzi 11:30 a 12:30.Nový predseda predstúpi pred novinárov v rámci krátkeho brífingu po obednej prestávke. V poobedňajších hodinách budú delegáti snemu obsadzovať funkcie ostatných členov orgánov, členov predsedníctva KDH a Rady KDH.Snem by mal byť ukončený záverečným príhovorom zvoleného predsedu kresťanských demokratov o 17:30.Bývalý predseda KDH Alojz Hlina koncom júna pre agentúru SITA uviedol, že by nechcel úplne odísť z vedenia hnutia. Rád by zostal jednou z tvárí „umiernenej konzervatívnej politiky na Slovensku“.„Fundamentalistov, fanatikov, či dokonca fašistov s krížikom na saku je v slovenskej politike už naozaj dosť,“ myslí si Hlina. Otvorene prejavil záujem o funkciu podpredsedu KDH. Majerský však jeho zámer označil za nehodný bývalého predsedu KDH.KDH zostáva mimo parlamentu druhé volebné obdobie. V roku 2016 po neúspechu v parlamentných voľbách odstúpil z funkcie vtedajší predseda Ján Figeľ. Po februárových parlamentných voľbách funkciu zložil aj Hlina.Kresťanskí demokrati v nich získali 4,65 percenta hlasov. Na vstup do parlamentu je pritom potrebná päťpercentná podpora voličov.