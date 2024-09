Ďalšie dodávky zbraní Ukrajine pomôžu skôr ukončiť vojnu, vraví Stoltenberg

Dosiahnutie mieru a ukončenie vojny

Silná vojenská podpora Ukrajine

20.9.2024 (SITA.sk) - Nie zastavenie dodávok zbraní, ako tvrdia niektorí politici, pomôže ukončiť vojnu na Ukrajine . Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg nesúhlasí s týmto bojazlivým prístupom a vraví, že ďalšie poskytovanie zbraní západnej výroby Ukrajine pomôže zatlačiť ruskú agresiu.„Áno, je to paradox, no čím viac zbraní pre Ukrajinu sme schopní dodať, tým je pravdepodobnejšie, že dosiahneme mier a ukončíme vojnu. Čím dôveryhodnejšia je naša dlhodobá vojenská podpora, tým skôr sa vojna skončí,“ povedal Stoltenberg podľa webu Kyiv Independent na štvrtkovom podujatí German Marshall Fund Keďže západná pomoc Ukrajine neutícha, Rusko sa snaží o rôzne manipulácie, napríklad tým, že pravidelne „kreslí“ akési vlastné červené čiary. V súčasnosti o nich Kremeľ hovorí najmä vtedy, akonáhle je spomenutá nejaká možnosť, že by západné krajiny mohli povoliť Ukrajine použiť rakety dlhého doletu na zasiahnutie cieľov hlboko na ruskom území.Kým niektoré západné krajiny sa neboja a považujú to za samozrejmosť, iné sa zatiaľ zdráhajú. Stoltenberg poznamenal, že každá budúca dohoda musí byť podporená silnou vojenskou podporou Ukrajine.„Všetci chceme, aby sa táto vojna skončila. Najrýchlejší spôsob ukončenia vojny je prehrať ju. To však neprinesie mier. Prinesie ruskú okupáciu,“ zdôraznil dosluhujúci šéf aliancie. Zároveň dôsledne naliehal na spojencov NATO, aby zvýšili výdavky na obranu vzhľadom na riziko rozpadu aliancie.