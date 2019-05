Ďalšie MS v Košiciach nebudú, Kohút chce halu na strednom Slovensku

Na snímke prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút počas tlačovej konferencie OV majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji a predstaviteľov IIHF na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave 25. mája 2019. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 25. mája (TASR) - Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút považuje umiestnenie domáceho tímu do Košíc za vydarený ťah, vďaka ktorému organizátori 83. MS dosiahli vysokú návštevnosť v oboch dejiskách. Na druhej strane zdôraznil, že v metropole východu už nebude možné v budúcnosti hokejový šampionát usporiadať, keďže Steel aréna už podľa Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) kapacitne nestačí.uviedol šéf SZĽH v záverečnom šampionátovom hodnotení.Kohúta teší, že aj napriek zlému počasiu si našlo do fanzón cestu množstvo fanúšikov.Organizácia ďalšieho svetového šampionátu na Slovensku je podmienená novou väčšou halou. Podľa predstaviteľom IIHF by už košická Steel aréna kapacitne nestačila.Podľa Kohúta by nová hala mala mať kapacitu väčšiu ako Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave, predbežne hovoril o aréne pre 12- až 14-tisíc divákov. Vyrásť by mohla na strednom Slovensku.tvrdí Kohút.Slovenský hokej po tomto šampionáte poskočí z 10. miesta svetového rebríčka IIHF na deviate, čo mu nebude stačiť na priamu miestenku na ZOH 2022. Do Pekingu sa automaticky kvalifikuje najlepších osem krajín renkingu, ďalšie budú musieť bojovať v olympijskej kvalifikácii. Slovensko ako deviaty tím rebríčka má právo zorganizovať jeden z troch záverečných kvalifikačných turnajov, ktorých víťaz postúpi na ZOH. V D-skupine sa slovenskí hokejisti stretnú s Bieloruskom, Rakúskom a úspešným kvalifikantom z 3. eliminačného kola.dodal Kohút.